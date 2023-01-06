«Есть успехи»: Россия близится к взятию Артемовска под контроль
ВСУ несут серьезные потери в районах Артемовска и стягивают туда все имеющиеся силы для удержания города, между тем российские войска успешно продвигаются на этом направлении.
Российские войска прорвали оборону военных Украины в Донецкой народной республике (ДНР), что позволило им продвинуться в сторону центра Соледара. Об этом сообщил Telegram-канал WarGonzo военкора Семена Пегова.
«В ходе тяжелых наступательных действий русским подразделениям удалось взять под контроль населенный пункт Бахмутское и продвинуться в сторону центра Соледара», — говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за успешного прорыва российской армии в этом направлении ВСУ вынуждены были отступать севернее центра.
Так, Минобороны РФ пока не подтвердило информацию о взятии под контроль населенного пункта Бахмутское и продвижении войск в сторону центра Соледара. При этом российское военное ведомство 6 января сообщило, что на Донецком направлении в ходе наступления ВС РФ украинские войска за сутки потеряли убитыми и ранеными до 80 военнослужащих и 10 единиц техники.
Также там отметили, что истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Марьевка в ДНР был сбит украинский самолет Су-25. Минобороны также подчеркнуло, что российские войска за прошедшие сутки в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили американскую гаубицу М-777 и украинскую Д-20 в Запорожской области и ДНР, а также поразили американские РЛС АN/TPQ-36 и АN/TPQ-50 в Харьковской области и ДНР.
Как сообщила Народная милиция ДНР 6 января в своем Telegram-канале, за прошедшие сутки российские войска уничтожили примерно роту украинских солдат. Помимо военных также были поражены 12 единиц автомобильной и бронированной техники, полевой склад вооружения и гаубица Д-30.
Ранее, в конце декабря, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинские военные несут серьезные потери в районах Артемовска (украинское название — Бахмут) и Соледара в ДНР. По его словам, основной удар приходится по направлениям восточного района Артемовска, Соледара и южнее города.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 26 декабря называл ситуацию на Донбассе тяжелой и мучительной, требующей максимума сил и концентрации на некоторых направлениях.
«Бахмут, Кременная и другие направления в Донбассе, требуют сейчас максимума сил и концентрации. Ситуация там тяжелая, мучительная», — говорил он.
В тот же день офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил, что ВСУ несут катастрофические потери в Артемовске. По его данным, ежедневно украинская армия теряет порядка 500 военных.
«По нашим подсчетам, порядка 500 человек ежедневно ложатся в районе населенного пункта Артемовск. И это только Артемовск! А Сватовско-Соледарское направление уже догоняет — там потери у противника тоже катастрофические», — сообщил Марочко в своем Telegram-канале.
Артемовск расположен на реке Бахмут, в 89 км к северо-востоку от Донецка. Для удержания населенного пункта ВСУ подтягивает туда все имеющиеся бригады. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал 22 декабря, что ВС РФ постепенно окружают Артемовск и перекрывают снабжение ВСУ в городе. При этом он отмечал, что еще рано называть даты взятия города под контроль.
«По Артемовску: там ребята из группы «Вагнера» работают по своему плану. Успехи есть, ребята продвигаются», — приводит РИА Новости слова Пушилина.
О боях в Артемовске 6 января рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По его словам, украинские военные создали там «пятьсот линий обороны», поэтому продвижение идет с большим трудом.
«Артемовск — это крепость в каждом доме. За каждый дом ребята бодаются, иногда не один день. Иногда неделями за один дом. Один дом взяли, второй дом взяли», — заявил Пригожин РИА Новости.
Кроме того, он подчеркнул, что бойцы его ЧВК «близки к взятию Соледара». При этом он уточнил, что преждевременная информация о якобы установлении контроля в городе «вредит наступлению».
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