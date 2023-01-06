«Есть успехи»: Россия близится к взятию Артемовска под контроль

«В ходе тяжелых наступательных действий русским подразделениям удалось взять под контроль населенный пункт Бахмутское и продвинуться в сторону центра Соледара», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за успешного прорыва российской армии в этом направлении ВСУ вынуждены были отступать севернее центра.

Так, Минобороны РФ пока не подтвердило информацию о взятии под контроль населенного пункта Бахмутское и продвижении войск в сторону центра Соледара. При этом российское военное ведомство 6 января сообщило, что на Донецком направлении в ходе наступления ВС РФ украинские войска за сутки потеряли убитыми и ранеными до 80 военнослужащих и 10 единиц техники.

Также там отметили, что истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Марьевка в ДНР был сбит украинский самолет Су-25. Минобороны также подчеркнуло, что российские войска за прошедшие сутки в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили американскую гаубицу М-777 и украинскую Д-20 в Запорожской области и ДНР, а также поразили американские РЛС АN/TPQ-36 и АN/TPQ-50 в Харьковской области и ДНР.