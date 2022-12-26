Марочко: Киев привозит оружие в Артемовск под видом гуманитарной миссии

Украинским военным в Артемовске доставляют оружие, боеприпасы, средства связи и разведки под видом гуманитарной миссии. Об этом заявил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

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«В населенный пункт Артемовск отмечено прибытие трех гражданских автомобилей (два джипа и грузовик) с иностранными номерными знаками и нанесенными на них логотипами одной известной международной гуманитарной организации», — рассказал офицер в беседе с РИА Новости.

Марочко указал, что груз был предназначен для солдат ВСУ, пишет Ura.ru. В гражданских авто находились средства связи и наблюдения, беспилотники, аккумуляторы и генераторы, оружие и боеприпасы.

Между тем военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с телеканалом «360» заявил, что вскоре российская армия займет Артемовск, что позволит полностью освободить Донбасс.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВооружениеВСУЛНР
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