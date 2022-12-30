На Украине заявили о серьезных потерях ВСУ в районе Артемовска

Украинская армия несет серьезные потери в районе Артемовска (Бахмута) и Соледара. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина (признан в России иноагентом).

Марочко: ВСУ ежедневно теряют около батальона солдат на артемовском направлении

«Традиционно у нас Бахмут и Соледар <...>. Мы несем серьезные потери», — цитирует советника ТАСС.

Арестович не привел конкретных данных о потерях ВСУ, отмечает РИА ФАН.

Ранее политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов в беседе с телеканалом «360» рассказал, что для украинской армии складывается «весьма печальная ситуация»: российские военные ведут успешные боевые действия в районе Артемовска и постепенно взламывают мощнейшую линию обороны ВСУ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры