На Украине заявили о серьезных потерях ВСУ в районе Артемовска
Украинская армия несет серьезные потери в районе Артемовска (Бахмута) и Соледара. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина (признан в России иноагентом).
«Традиционно у нас Бахмут и Соледар <...>. Мы несем серьезные потери», — цитирует советника ТАСС.
Арестович не привел конкретных данных о потерях ВСУ, отмечает РИА ФАН.
Ранее политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов в беседе с телеканалом «360» рассказал, что для украинской армии складывается «весьма печальная ситуация»: российские военные ведут успешные боевые действия в районе Артемовска и постепенно взламывают мощнейшую линию обороны ВСУ.
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