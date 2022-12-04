Минобороны заявило об успехе наступления в районе Артемовска

По данным военного ведомства, в результате огневого поражения за сутки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военных и шесть боевых бронированных машин, принадлежащих украинской стороне.

Ранее глава государства Владимир Зеленский в видеообращении в Telegram на основании донесений украинских командиров назвал донецкое направление самым «горячим и болезненным», в том числе Артемовск, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

