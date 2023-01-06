СМИ сообщили о прорыве обороны Соледара
Российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины в Соледаре. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.
«В ходе тяжелых наступательных действий русским подразделениям удалось взять под контроль н.п. Бахмутское и продвинуться в сторону центра Соледара», — отмечается в сообщении.
По данным военкоров, противнику приходится отступать к северу от центра города, пишет Ura.ru.
Ранее артиллерия Вооруженных сил РФ нанесла удар по украинской пехоте под Соледаром и ликвидировала группу военных, напоминает RT.
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