СМИ сообщили о прорыве обороны Соледара

Российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины в Соледаре. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

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«В ходе тяжелых наступательных действий русским подразделениям удалось взять под контроль н.п. Бахмутское и продвинуться в сторону центра Соледара», — отмечается в сообщении.

По данным военкоров, противнику приходится отступать к северу от центра города, пишет Ura.ru.

Ранее артиллерия Вооруженных сил РФ нанесла удар по украинской пехоте под Соледаром и ликвидировала группу военных, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:СпецоперацияВСУВооруженные Силы РФ
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