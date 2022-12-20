Пригожин предложил приехавшему в Бахмут Зеленскому встретиться

Газопровод в Чувашии начнут восстанавливать после оценки повреждений Глава ЦОДД Новосибирска задержан ФСБ за взятку США предложили вернуть экипаж «Союза МС-22» с МКС на своих кораблях Вспышка неизвестного заболевания произошла в Афганистане Более 2000 туристов вернулись в РФ из Египта после задержки из-за ситуации с компаний IFly