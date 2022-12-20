Пригожин предложил приехавшему в Бахмут Зеленскому встретиться

Бизнесмен, создатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением встретиться. Видеозапись опубликовала пресс-служба Пригожина в Telegram-канале.

«Если обратит внимание — готовы встретиться в любой момент. Заодно определимся где там, чье, зачем», - говорит он.

СМИ сообщили о приезде Зеленского в Бахмут

Ранее появилась информация, что Владимир Зеленский без предупреждения прибыл в Артемовск (Бахмут).

Отмечается, что это уже вторая с начала месяца поездка украинского лидера в подконтрольные Киеву территории Донбасса. Так, Зеленский был в Славянске 12 декабря, где поздравил украинских бойцов с днем ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:СпецоперацияВладимир ЗеленскийУкраинаЕвгений Пригожин
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