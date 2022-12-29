Российские бойцы ликвидировали группу украинских диверсантов в ДНР

Военнослужащие Западного военного округа ликвидировали группу украинских диверсантов в районе села Торское в Донецкой народной республике. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как рассказал агентству военнослужащий с позывным «Фрост», диверсанты пытались пройти к бойцам.

«Но наши парни постоянно находятся, на постоянном посту. В ночное время спускаются, подсвечивают себе фонариками», — отметил военный.

Отмечается, что при обнаружении одной из диверсионных групп наблюдатель доложил о произошедшем командиру, после украинские силовики были уничтожены.

Ранее в Минобороны сообщили о ликвидации диверсионно-разведывательной группы ВСУ, действовавшей в направлении населенного пункта Владимировка, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВоеннослужащиеДНР
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