Российские бойцы ликвидировали группу украинских диверсантов в ДНР

Как рассказал агентству военнослужащий с позывным «Фрост», диверсанты пытались пройти к бойцам.

«Но наши парни постоянно находятся, на постоянном посту. В ночное время спускаются, подсвечивают себе фонариками», — отметил военный.

Отмечается, что при обнаружении одной из диверсионных групп наблюдатель доложил о произошедшем командиру, после украинские силовики были уничтожены.

Ранее в Минобороны сообщили о ликвидации диверсионно-разведывательной группы ВСУ, действовавшей в направлении населенного пункта Владимировка, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

