Пригожин опроверг информацию о взятии Соледара
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин призвал военных корреспондентов не распространять непроверенную информацию. Об сообщает пресс-служба принадлежащей ему компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте».
Он отметил, что преждевременная информация «вредит наступлению», а «невзвешенные заявления приводят к дополнительным потерям».
По его словам, бойцы ЧВК «близки к взятию Соледара».
«Как только у нас будет информация, которую можно разместить в СМИ, мы обязательно с вами поделимся. А после окончательного взятия Соледара немедленно вас об этом известим», — резюмировал Пригожин.
Ранее в СМИ появилась информация, что российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины в Соледаре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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