Пригожин опроверг информацию о взятии Соледара

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин призвал военных корреспондентов не распространять непроверенную информацию. Об сообщает пресс-служба принадлежащей ему компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте».

Пригожин: Первая группа экс-заключенных завершила контракт в зоне спецоперации

Он отметил, что преждевременная информация «вредит наступлению», а «невзвешенные заявления приводят к дополнительным потерям».

По его словам, бойцы ЧВК «близки к взятию Соледара».

«Как только у нас будет информация, которую можно разместить в СМИ, мы обязательно с вами поделимся. А после окончательного взятия Соледара немедленно вас об этом известим», — резюмировал Пригожин.

Ранее в СМИ появилась информация, что российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины в Соледаре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:УкраинаЧВКСпецоперацияЕвгений Пригожин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры