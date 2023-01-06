Пригожин опроверг информацию о взятии Соледара

Он отметил, что преждевременная информация «вредит наступлению», а «невзвешенные заявления приводят к дополнительным потерям».

По его словам, бойцы ЧВК «близки к взятию Соледара».

«Как только у нас будет информация, которую можно разместить в СМИ, мы обязательно с вами поделимся. А после окончательного взятия Соледара немедленно вас об этом известим», — резюмировал Пригожин.

Ранее в СМИ появилась информация, что российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины в Соледаре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

