«Россия, матушка, забери Донбасс». Симоньян наступает, Зеленский вводит санкции
Украинские власти вводят новые санкции против РФ, а российские медиаменеджеры требуют забрать Донбасс.
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных санкций против юридических и физических лиц из России. Данный указ дополняет решение СНБО, принятое 14 декабря 2020 года, и вступает в силу 28 января, в день публикации. Контролировать исполнение решения поручено главе СНБО Алексею Данилову. Списка лиц, на которых распространятся санкции, не приводится.
Кроме того, СНБО в своем решении поручил МИД Украины проинформировать о принятых мерах «компетентные органы» ЕС, США и других государств, а также поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер».
В январе на Украине вступил в силу закон об обязательном использовании украинского языка в сфере торговли и услуг. Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН заявил, что это преступный закон и призвал ему сопротивляться. Он также отметил, что сама политическая элита Украины зачастую говорит на русском.
«Тот же Аваков (глава МВД Украины. - прим. НСН), например. Или вот недавно показывали кадры, как прилетел с отдыха Порошенко с женой, они в аэропорту ругались нецензурно на русском языке. Это искусственно вбрасывают, чтобы люди между собой выясняли отношения, а они в это время совершали свои черные дела», - объяснил суть происходящего бывший депутат Рады, назвав происходящее геноцидом.
«Это диктаторский, драконовский закон! Когда вас заставляют разговаривать на украинском языке, то есть не создают условия, а заставляют, то к этой нации возникает ненависть. Я считаю, что они совершают преступление. Это попытка убить все живое и отрезать от целого пласта культуры – это и Тургенев, и Пушкин, и Шолохов. Попытка сделать украинскую нацию убогой. Сопротивляться надо и атаковать!» - возмутился он.
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков полагает, что украинская государственность сама пострадает от борьбы с русским языком: протестные настроения «доведённых до отчаяния» украинцев будут нарастать.
«Украина будет слабеть как государство, будет находиться в состоянии перманентного конфликта и в итоге не выдержит конкуренции с русским языком. Со временем к власти на Украине придут адекватные люди с традиционными ценностями, и всё вернется на круги своя», - заявил российский сенатор в беседе с НСН.
Накануне главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян на форуме «Русский Донбасс» в столице ДНР заявила о желании жителей Донбасса стать гражданами России, «частью своей огромной, великой, нашей родины». Во время выступления Симоньян даже прослезилась. «Россия, матушка, забери Донбасс домой», – сказала она.
Цеков поддержал Симоньян. По его мнению, со временем Донбасс войдет в состав России.
«Где будет Донбасс? Однозначно, он будет с нами. Если обозначить сегодняшнюю ситуацию, что есть Русский мир и есть Украинский мир, то, конечно, Донбасс будет с Русским миром. Донбасс – это Россия, а не Украина. Я вам больше скажу. Пройдет еще какое-то время, и Украина тоже вернется в лоно Русского мира. Никуда она не денется», - сказал сенатор.
Замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в эфире НСН рассказал, что люди на Украине находятся на перепутье и устали от неопределённости.
«С одной стороны, они никогда не допустят, чтобы флаги с изображением Бандеры и Шухевича развевались над землей Донбасса, а с другой – существуют вопросы территориальной целостности суверенного государства, каковым является Украина. Учитывая, что Донбасс никогда не вернётся в состав Украины, пока на Украине правят балом нацисты из "Правого сектора" (запрещенная в РФ экстремистская организация - НСН), то естественно, что жители Донбасса хотят для своих детей и внуков спокойного светлого будущего. Исходя из этого, Маргарита Симоньян права на 200%. », - отметил депутат.
Он считает, что это позволит решить проблему, так как референдум в Донбассе однозначно показывает желание граждан этого региона вернуться в состав России, а потому нужно оказать им помощь в этом. Тем более, что нередки случаи, когда в селах границы проходят буквально по огородам, когда дом в России, а сарай на Украине.
В декабре президент России Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции, что урегулирование ситуации в Донбассе во многом зависит от Киева. По мнению Путина, глава государства, только придя к власти, должен опираться на мнение большинства, однако Владимир Зеленский стал «оглядываться на националистические силы». Российский лидер полагает, что такая позиция главы Украины говорит о недостатке политического мужества.
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