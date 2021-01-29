«Россия, матушка, забери Донбасс». Симоньян наступает, Зеленский вводит санкции

В январе на Украине вступил в силу закон об обязательном использовании украинского языка в сфере торговли и услуг. Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН заявил, что это преступный закон и призвал ему сопротивляться. Он также отметил, что сама политическая элита Украины зачастую говорит на русском.

«Тот же Аваков (глава МВД Украины. - прим. НСН), например. Или вот недавно показывали кадры, как прилетел с отдыха Порошенко с женой, они в аэропорту ругались нецензурно на русском языке. Это искусственно вбрасывают, чтобы люди между собой выясняли отношения, а они в это время совершали свои черные дела», - объяснил суть происходящего бывший депутат Рады, назвав происходящее геноцидом.

«Это диктаторский, драконовский закон! Когда вас заставляют разговаривать на украинском языке, то есть не создают условия, а заставляют, то к этой нации возникает ненависть. Я считаю, что они совершают преступление. Это попытка убить все живое и отрезать от целого пласта культуры – это и Тургенев, и Пушкин, и Шолохов. Попытка сделать украинскую нацию убогой. Сопротивляться надо и атаковать!» - возмутился он.

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков полагает, что украинская государственность сама пострадает от борьбы с русским языком: протестные настроения «доведённых до отчаяния» украинцев будут нарастать.