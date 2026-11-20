Документ был внесен на рассмотрении кабмином 30 сентября и ко второму чтению доработан — добавилось более 100 страниц. Главная инициатива затронет физических лиц. Речь идет об объединении трудовых доходов (прежде всего зарплат) и пассивных доходов (таких как дивиденды, проценты по банковским вкладам, доходы от операций с ценными бумагами) в одну общую налоговую базу по НДФЛ. К ней будет применяться действующая для зарплат пятиступенчатая прогрессивная шкала со ставками от 13 до 22%. По ней ставкой в 13% облагается доход в пределах 2,4 млн руб. в год.

С 2027 года НДФЛ будет рассчитываться с совокупности доходов, включая доходы от продажи имущества, доходы от дивидендов, доходы по операциям с ценными бумагами, доходы от реализации долей в уставном капитале российских компаний, доходы от операций с цифровыми финансовыми активами или правами, доходы от процентов по банковским депозитам.

Ранее в РФ предложили ввести налог на стоимость всей недвижимости в собственности гражданина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

