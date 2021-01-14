«Полный маразм!» Экс-депутат Рады призвал украинцев игнорировать запреты русского языка

«Это диктаторский, драконовский закон, который обязывает всех разговаривать на украинском языке в сфере услуг, торговли и так далее. Реально это повысит градус конфликта. У меня дед и прадед – украинцы, и я просто возмущен, потому что этот закон направлен не столько против русских, венгров, болгар и других нацменьшинств, которые избрали русский как язык межнационального общения, сколько против самих украинцев. Потому что когда вас заставляют разговаривать на украинском языке, то есть не создают условия, а заставляют, то к этой нации возникает ненависть. Я считаю, что они совершают преступление», - сказал Олейник.

Он также отметил, что сама политическая элита Украины зачастую говорит на русском.

«Тот же Аваков (глава МВД Украины. - прим. НСН), например. Или вот недавно показывали кадры, как прилетел с отдыха Порошенко с женой, они в аэропорту ругались нецензурно на русском языке. Это искусственно вбрасывают, чтобы люди между собой выясняли отношения, а они в это время совершали свои черные дела. Разделяй и властвуй», - объяснил суть происходящего бывший депутат Рады и назвал происходящее геноцидом.

По его словам, ответом на это должна быть не защита, а нападение.

«Мы должны не защищаться, а все вместе наступать, переходить на русский язык. А если мне кто будет замечания, так я им скажу, что вообще никто не говорит на чистом украинском языке, его постоянно разбавляют словами на русском, английском, венгерском и других языках. Разбавляйте мовою Тараса Шевченко!» - предлагает Олейник.

Люди говорят на том языке, на каком удобно, а потому надо игнорировать этот закон, уверен собеседник НСН. «Потому что в магазинах, парикмахерских и других торговых точках таких всегда будет большинство. Наступайте!» - призвал он.

Также бывший депутат раскритиковал сами доводы сторонников обязательного использования украинского языка.

«Их "убийственный" аргумент: нет языка – нет государства. Постойте, а в Канаде есть канадский язык? А в США американский? Так тогда и Канады нет, и Америки, так? Это маразм полный. Это попытка убить все живое и отрезать от целого пласта культуры – это и Тургенев, и Пушкин, и Шолохов. Попытка сделать украинскую нацию убогими. Сопротивляться надо и атаковать!», - возмущается он.

Эксперт Луганской народной республики (ЛНР), подполковник запаса народной милиции Андрей Марочко в эфире НСН ранее рассказал, что Россия не может уйти или прийти в Донбасс, потому что это и так российская земля, где живут русские люди.

