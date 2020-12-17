«На Украине нацизм»! В Донбассе ответили Путину, чего ждут от России
Советник главы самопровозглашенной ЛНР, представитель в политической рабочей группы на Минских переговорах в эфире НСН рассказал, что ожидает Донбасс от России после обещаний Путина о поддержке.
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в четверг заявил, что страна продолжит оказывать поддержку Донбассу.
Советник главы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), представитель в политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире НСН рассказал, что ждет Донбасс от России.
«Меня воодушевила в заявлении Владимира Путина фраза о том, что Россия планирует прямые взаимоотношения с республиками. Нам это жизненно важно как толчок для запуска экономических механизмов и создания собственных производств, получения доступа к новым рынкам и восстановление собственного производства, рабочих мест и налоговых поступлений. В этих словах Путина мы видим надежду на прямые взаимоотношения и возможность выйти на новые для себя рынки», - сказал Мирошник.
По его словам, сейчас Донбасс наиболее остро нуждается в лекарствах и медицинском оборудовании. Также региону необходимо восстановление экономики и запуск производств, создание рабочих мест.
«Украина с момента подписания Минских соглашений «сильно мигрировала в сторону внешнего управления, влияния Запада, в сторону усиления проявления национализма и даже нацизма, что несопоставимо с настроениями на Донбассе», - отметил Мирошник.
Он призвал Россию учитывать эти обстоятельства при переговорах с Украиной в рамках Минских соглашений и напомнил, что конфликт в регионе длится уже семь лет и все больше отрывает его от Киева.
Вооруженные силы Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, объявивших о своей независимости после государственного переворота в феврале 2014 года в Киеве. Впоследствии сторонами конфликта были заключены Минские соглашения, которые не выполнены в полной мере до сих пор, а сам конфликт находится в стадии временной заморозки.
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