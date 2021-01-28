Сначала Донбасс, потом Украина. В Совфеде предрекли расширение «русского мира»

Жители Донбасса защищают не только себя, но и Россию, заявил в эфире НСН сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, выступая на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, призвала Россию присоединить Донбасс.

«Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой, нашей родины. Мы обязаны им это обеспечить. Россия, матушка, забери Донбасс домой», - цитируют её СМИ.

Сообщается, что в ответ «зал взорвался аплодисментами», а сама Симоньян, как отметил корреспондент Дмитрий Стешин пишет в своем Telegram-канале, «не сдержала слёз».

Член Совфеда от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН поддержал Симоньян.

«Молодец, Маргарита, молодец! Я тоже записал выступление в связи с проведением форума "Русский Донбасс". Она молодец, очень правильные слова сказала», - заявил Цеков.

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По его мнению, со временем Донбасс войдет в состав России.

«Где будет Донбасс? Однозначно, он будет с нами. Если обозначить сегодняшнюю ситуацию, что есть Русский мир и есть Украинский мир, то, конечно, Донбасс будет с Русским миром. Донбасс сегодня с оружием в руках защищает не только себя, он защищает нас. Он защищает Россию, российских соотечественников. Донбасс – это неотъемлемая часть Русского мира. А ядром Русского мира является Россия. Думаю, пройдет определенное время, и Донбасс будет частью нашего российского государства. То, что Донбасс делает в настоящее время, это правильно. Донбасс – это Россия, а не Украина. Я вам больше скажу. Пройдет еще какое-то время, и Украина тоже вернется в лоно Русского мира. Никуда она не денется», - сказал сенатор.

Ранее замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий рассказал в эфире НСН , что Госдума не только рассмотрит заявления в ближайшие дни, но и обратится в международные институты с целью защиты русскоговорящего населения Украины.

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Фото: blogs.informator.news
ТЕГИ:Маргарита СимоньянРоссияДонбасс
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