Сначала Донбасс, потом Украина. В Совфеде предрекли расширение «русского мира»

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, выступая на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, призвала Россию присоединить Донбасс.

«Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой, нашей родины. Мы обязаны им это обеспечить. Россия, матушка, забери Донбасс домой», - цитируют её СМИ.

Сообщается, что в ответ «зал взорвался аплодисментами», а сама Симоньян, как отметил корреспондент Дмитрий Стешин пишет в своем Telegram-канале, «не сдержала слёз».

Член Совфеда от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН поддержал Симоньян.

«Молодец, Маргарита, молодец! Я тоже записал выступление в связи с проведением форума "Русский Донбасс". Она молодец, очень правильные слова сказала», - заявил Цеков.