Украина дополнила список санкций против России

Данный указ дополняет решение СНБО, принятое 14 декабря 2020 года, и вступает в силу 28 января, в день публикации.

Одно из решений СНБО засекречено. О том, кто именно из россиян попал под ограничения, также не сообщается.

Замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в эфире НСН заявил, что территория Донбасса Украине исторически не принадлежала.

