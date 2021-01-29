Украина дополнила список санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против юридических и физических лиц из России. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации президента.

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Данный указ дополняет решение СНБО, принятое 14 декабря 2020 года, и вступает в силу 28 января, в день публикации.

Одно из решений СНБО засекречено. О том, кто именно из россиян попал под ограничения, также не сообщается.

Замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в эфире НСН заявил, что территория Донбасса Украине исторически не принадлежала.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраинаСанкции Против России
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