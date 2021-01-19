В Совфеде предрекли поражение Украине в войне с русским языком
Новые ограничения на использование русского языка на Украине приведут к росту протестных настроений, предположил в эфире НСН член Совета Федерации от Крыма.
На Украине работников супермаркетов, парикмахерских, кафе, ресторанов, спортклубов и других заведений в сфере услуг с 16 января обязали общаться с клиентами исключительно на украинском языке. Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже поручил парламенту подготовить проекты заявлений по этому поводу.
Член Совфеда от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН рассказал, что Госдума подготовит совместное заявление с Советом Федерации.
«Украина нарушает общепризнанные международные стандарты и собственную Конституцию. На Украине русский язык сформировался раньше, чем украинский. Запрет вызовет негатив для тех граждан, для которых русский язык родной. Негатив был и раньше, когда принимали закон об образовании. Надежда на то, что Европа обратит внимание на эту ситуацию, сомнительна. Они сами всё это поддерживают. Конечно, мы будем стараться оказывать поддержку соотечественникам, которые вынуждены работать чуть ли не в подполье», - отметил он.
Парламентарий добавил, что попытки уничтожить русский язык ничем хорошим не закончатся.
«Украина будет слабеть как государство, будет находиться в состоянии перманентного конфликта и в итоге не выдержит конкуренции с русским языком. Со временем к власти на Украине придут адекватные люди с традиционными ценностями, и всё вернется на круги своя», - считает Цеков.
Сенатор допустил, что из-за сложившейся ситуации будут расти протестные настроения.
«Граждане Украины доведены уже до отчаяния. Есть активный протест, а есть пассивный. Вот протесты "на кухне" будут нарастать», - заключил он.
Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН назвал новый закон преступным и призвал ему сопротивляться. По его словам, ответом на это должна быть не защита, а нападение. Он напомнил, что на Украине никто не говорит на чистом украинском, так как его разбавляют словами на русском, английском, венгерском и других языках.
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