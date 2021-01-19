В Совфеде предрекли поражение Украине в войне с русским языком

«Украина нарушает общепризнанные международные стандарты и собственную Конституцию. На Украине русский язык сформировался раньше, чем украинский. Запрет вызовет негатив для тех граждан, для которых русский язык родной. Негатив был и раньше, когда принимали закон об образовании. Надежда на то, что Европа обратит внимание на эту ситуацию, сомнительна. Они сами всё это поддерживают. Конечно, мы будем стараться оказывать поддержку соотечественникам, которые вынуждены работать чуть ли не в подполье», - отметил он.

Парламентарий добавил, что попытки уничтожить русский язык ничем хорошим не закончатся.

«Украина будет слабеть как государство, будет находиться в состоянии перманентного конфликта и в итоге не выдержит конкуренции с русским языком. Со временем к власти на Украине придут адекватные люди с традиционными ценностями, и всё вернется на круги своя», - считает Цеков.