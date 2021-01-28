В Госдуме призвали Запад «вернуть» Донбасс России
Депутат Госдумы Виктор Водолацкий в эфире НСН заявил, что территория Донбасса Украине исторически не принадлежала, и это должны подтвердить международные юристы.
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян на форуме «Русский Донбасс» в столице ДНР заявила о желании жителей Донбасса стать гражданами России, «частью своей огромной, великой, нашей родины». Как сообщают СМИ, во время выступления Симоньян даже прослезилась. «Россия, матушка, забери Донбасс домой», – сказала главный редактор RT.
Замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в эфире НСН рассказал, что территория Донбасса Украине исторически не принадлежала.
«Учитывая, что Донбасс никогда не вернётся в состав Украины, пока на Украине правят балом нацисты из "Правого сектора" (запрещенная в РФ экстремистская организация - НСН), то естественно, что жители Донбасса хотят для своих детей и внуков спокойного светлого будущего. Исходя из этого, Маргарита Симоньян права на 200%», - сказал Водолацкий.
Он добавил, что люди находятся на перепутье и устали от неопределённости.
«С одной стороны, они никогда не допустят, чтобы флаги с изображением Бандеры и Шухевича развевались над землей Донбасса, а с другой – существуют вопросы территориальной целостности суверенного государства, каковым является Украина», - говорит депутат.
Он отметил, что для решения этой проблемы на международном уровне нужно рассмотреть историю формирования Украинской ССР.
«Потому что в 1922 году в сентябре месяце решением Совета народных комиссаров, которое подписал Ульянов(Ленин), из части территории Всевеликого войска Донского, тогдашний территориальный субъект, были изъяты Луганский и Донецкие округа и переданы в состав Украины. Если перевести на современный русский, то это земли Ростовской области, историческая земля донских казаков веками. И там сохранились традиции, культура и язык России. Потому жители Донбасса, живя на Украине, никогда себя не ощущали украинцами. Поэтому они и взялись за оружие, защищая свою землю от современных фашистов, от "Правого сектора", который пришел на их землю и убивал женщин, стариков и детей. Чтобы у нас не было ситуации как с Крымом, когда против России ввели санкции за поддержку решения людей, высказанное на референдуме, международные юристы должны изучить всю эту процедуру формирования Украинской ССР. Если они по Прибалтике принимают решение о возврате имущества прежним владельцам, которые владели им до революции, так и здесь международные институты должны признать право возврата земель ЛНР и ДНР обратно в состав России и незаконным решение 1922 года», - рассказал Водолацкий.
Он считает, что это позволит решить проблему, так как референдум на Донбассе однозначно показывает желание граждан этого региона вернуться в состав России, а потому нужно оказать им помощь в этом. Тем более, что нередки случаи, когда в селах границы проходят буквально по огородам, когда дом в России, а сарай на Украине.
В этой связи он уверен, что институт защиты прав человека на Западе должен разобраться в этом вопросе и признать незаконным решение от 1922 года.
«Тогда этот гордиев узел будет разрублен», - заключил депутат.
Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН рассказал ранее, что нужно делать России для того, чтобы прекратить войну на Донбассе.
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