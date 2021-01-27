«Произойдет распад». Дугин назвал два сценария будущего Украины
Лидер Международного евразийского движения в эфире НСН оценил запрет русского языка в торговле на Украине.
Фактический запрет на использование русского языка в торговле без личной просьбы клиентов, введенный поправками к закону «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», вызовет активные протесты на Украине и приведёт страну к катастрофе, такое мнение выразил украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24»
Гордон заявил, что подобный законодательный шаг разъединяет нацию, «способствует тому, что от Украины могут остаться клочки».
Философ, лидер Международного евразийского движения Александр Дугин в эфире НСН выразил уверенность в распаде Украины.
«Не могу сказать, будет ли это скоро, но это безусловно. Потому что на Украине по-прежнему живут два народа. Воссоединение с Россией Крыма и отстаивание части Донбасса не решили проблему. Новороссия была заселена преимущественно выходцами из Великороссии и казачеством. А Западная Украина отличается исторически, культурно, лингвистически, потому что часть ее была в Польше, часть в Австрии. Это другая культура, другая идентичность. Украина – как Бельгия, где живут фламандцы и франкоговорящие валлоны в одном государстве только потому, что у них есть языковая и культурная автономия. Настаивать на запрете русского языка - это значит, ставить половину населения Украины в униженное и бесправное положение. Под этим «западенским» давлением Украина уже начала распадаться, и этот процесс неостановим. Украинская власть никаких выводов из своих ошибок не извлекает, поэтому я думаю, что Гордон совершенно прав», - сказал Дугин.
По его мнению, инициативы Киева против русского языка не играют на руку России, но разрушают саму Украину.
«Россия не враг Украины. Нам бы лучше всего иметь дружественную Украину, состоящую из двух народов. У нас нет цели принести вред украинскому народу, разрушить украинскую государственность. Это мифы. Но то, как складывается линия украинской власти после Майдана, представляется России совершенно враждебным направлением. Не сам народ, не сама культура, не само украинское государство. А ориентация политической верхушки, совершенно антиукраинской. Это не украинская власть в Киеве, это антиукраинская власть. Она разрушает государство, подтачивает единство украинского народа. В этом трагедия украинского народа. Как и в том, что украинский народ не может в этом разобраться. Поэтому они не работают на нас. Они работают против нас, они наносят ущерб всем», - добавил мыслитель.
Он считает, что для будущего Украины как государства есть два сценария.
«Первый. Украинцы свергают нынешний политический режим и начинают по-настоящему строить украинскую государственность, крепкую, надежную, с учетом двух идентичностей. Признавая, что на Украине есть два народа – западно-украинский и восточно-украинский. Это позволит и разрешить проблемы с Россией, и говорить о реинтеграции Донбасса. Если же свержения хунты в Киеве не произойдет, Новороссия, вторая Украина, возникнет сама. Донбасс станет ядром и центром этой второй Украины. Присоединение этой Новороссии к России совершенно необязательно, это как решит ее народ. Если же не будет ни первого, ни второго сценария, то произойдет распад Украины с неизвестными последствиями», - заключил собеседник НСН.
Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник в эфире НСН заявил, что «языковой» закон обращён не столько против русских, венгров, болгар и других нацменьшинств, которые избрали русский как язык межнационального общения, сколько против самих украинцев.
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