«Произойдет распад». Дугин назвал два сценария будущего Украины

По его мнению, инициативы Киева против русского языка не играют на руку России, но разрушают саму Украину.

«Россия не враг Украины. Нам бы лучше всего иметь дружественную Украину, состоящую из двух народов. У нас нет цели принести вред украинскому народу, разрушить украинскую государственность. Это мифы. Но то, как складывается линия украинской власти после Майдана, представляется России совершенно враждебным направлением. Не сам народ, не сама культура, не само украинское государство. А ориентация политической верхушки, совершенно антиукраинской. Это не украинская власть в Киеве, это антиукраинская власть. Она разрушает государство, подтачивает единство украинского народа. В этом трагедия украинского народа. Как и в том, что украинский народ не может в этом разобраться. Поэтому они не работают на нас. Они работают против нас, они наносят ущерб всем», - добавил мыслитель.

Он считает, что для будущего Украины как государства есть два сценария.

«Первый. Украинцы свергают нынешний политический режим и начинают по-настоящему строить украинскую государственность, крепкую, надежную, с учетом двух идентичностей. Признавая, что на Украине есть два народа – западно-украинский и восточно-украинский. Это позволит и разрешить проблемы с Россией, и говорить о реинтеграции Донбасса. Если же свержения хунты в Киеве не произойдет, Новороссия, вторая Украина, возникнет сама. Донбасс станет ядром и центром этой второй Украины. Присоединение этой Новороссии к России совершенно необязательно, это как решит ее народ. Если же не будет ни первого, ни второго сценария, то произойдет распад Украины с неизвестными последствиями», - заключил собеседник НСН.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник в эфире НСН заявил, что «языковой» закон обращён не столько против русских, венгров, болгар и других нацменьшинств, которые избрали русский как язык межнационального общения, сколько против самих украинцев.

