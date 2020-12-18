«Надо брать Киев!» Экс-депутат Рады предрёк Зеленскому судьбу Порошенко
Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН заявил, что Зеленский не воспринял сигнал Москвы о прямых переговорах к Донбассу, и призвал переходить к более активным действиям.
Президент РФ Владимир Путин заявил в четверг в ходе большой пресс-конференции, что урегулирование ситуации в Донбассе во многом зависит от Киева. По мнению Путина, глава государства, только придя к власти, должен опираться на мнение большинства, однако Владимир Зеленский стал «оглядываться на националистические силы». Российский лидер полагает, что такая позиция Зеленского говорит о недостатке политического мужества.
Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН рассказал, что нужно делать России для того, чтобы прекратить войну на Донбассе.
«С избранием Зеленского были надежды у украинского общества на установление мира в стране. Люди же неглупые. Они понимают, что без мира никакого экономического роста не будет. Зеленский этот вопрос пообещал решить даже путем потери рейтинга. И вот рейтинг потерян, мира нет. Россия в первое время правления Зеленского дала ему тайм-аут, время на то, чтобы дать ему встать на ноги и осмотреться. Где-то полтора года был букетно-конфетный период, были хорошие оценки сторон, были встречи, во многом авансового характера. Но когда увидели, что он не просто на националистов ориентируется, а на внешний фактор - а для американцев мир на Украине не нужен, она им нужна как плацдарм - тогда Зеленскому в России показали красную карточку: ввели санкции против окружения Зеленского, сказав тем самым, что встреч ради встреч больше не будет. Делайте!», - пояснил Олейник.
В России также начали усиливать экономическую поддержку Донбасса и дали понять, что военным путем задача возвращения региона не решается, отметил он.
«Зеленский везде говорит: "Мы вернем территории". Вы людей верните! Там люди живут, и если они согласятся жить в вашей стране, вы вернете любую землю», – уверен бывший депутат Рады.
По его словам, Зеленскому был дан четкий сигнал вести переговоры с Донбассом напрямую, а он этого не услышал. «Теперь судьба Зеленского будет как у Порошенко, только быстрее», - предупреждает Олейник.
По словам экс-депутата, сейчас остается только один вариант решение проблемы Донбасса.
«Минские соглашения на Украине не собирались исполнять изначально, Порошенко лишь хотел сбить пламя войны. Теперь же они получили пример кризиса в Нагорном Карабахе, когда Азербайджан отказался от мирного процесса и решил вопрос силой, и на Украине зашевелились, мол, мы можем тоже так сделать. Для этого надо втянуть Россию в конфликт, то есть заставить ее ввести в Донбасс регулярные войска. Это позволит вывести Россию из статуса гаранта Минских соглашений и сделает ее стороной конфликта», - говорит Олейник.
По его словам, также на Украине готовят обсуждение крымского вопроса в контексте Минских переговоров, хотя эта проблема никогда не была предметом обсуждения на этих переговорах.
«Вся проблема мирного урегулирования на Донбассе в том, что мы изначально играем с жуликами. Они полностью контролируют ситуацию и будут менять правила под себя. В этой ситуации никакие нормальные силы к власти на Украине не придут. Потому необходимо переходить к другой стадии борьбы в рамках конституционного поля - протестам. Необходимо управлять и направлять эти протесты, потому что люди стонут и не знают, что делать. Необходимо создать центр по управлению протестными настроениями. Это конституционно. Люди имеют право выходить на улицу. Пока же на Украине протесты проходят раздроблено, каждые социальные группы выступают со своими требованиями и по отдельности, что позволяет властям частично выполнять требования каждой из этих групп. Надо учиться у тех, кто умеет управлять этими акциями протеста. Вот берите пример с Белоруссии – Nexta, какая-то Тихановская. Я считаю, нам необходимо создавать такой центр. Он не может быть на территории Украины, его там просто разорвут, но частично он должен быть на ее территории, ведь надо переходить к другим методам – подполье, например. Не надо, чтобы людей они паковали, как в 2014 году. Тут надо бороться, как боролись наши деды с оккупационными войсками Германии на территории Украины. Тут поддержит братский белорусский народ своим словом, и российский», - говорит Олейник.
По его словам, вокруг подобного центра должно сформироваться будущее правительство, по образцу польского правительства в изгнании в Лондоне.
«Мы должны решить этот вопрос на территории Украины, это правительство должно быть сформировано в Донбассе. Хотите решить вопрос мира – надо брать Киев, освобождать Украину, тогда вопрос решится автоматически. А пока будем обороняться – это путь к поражению. Мы на телевидении российском постоянно обсуждаем, что сказал Кравчук, а мы должны инициативу проявлять, предложить эту Минскую группу в Луганск перенести», - уверен бывший депутат украинского парламента.
В качестве исторической аналогии он привел решения Переяславской рады в XVII веке, которая приняла решение о вхождении Украины в состав России. По его словам, народ имеет право на мирное восстание, если есть признаки тирании и угнетения, а они налицо, уверен Олейник.
Ранее Олейник в эфире НСН назвал бойкот встречи СБ ООН с ДНР и ЛНР «полной шизофренией».
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