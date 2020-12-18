«Надо брать Киев!» Экс-депутат Рады предрёк Зеленскому судьбу Порошенко

«С избранием Зеленского были надежды у украинского общества на установление мира в стране. Люди же неглупые. Они понимают, что без мира никакого экономического роста не будет. Зеленский этот вопрос пообещал решить даже путем потери рейтинга. И вот рейтинг потерян, мира нет. Россия в первое время правления Зеленского дала ему тайм-аут, время на то, чтобы дать ему встать на ноги и осмотреться. Где-то полтора года был букетно-конфетный период, были хорошие оценки сторон, были встречи, во многом авансового характера. Но когда увидели, что он не просто на националистов ориентируется, а на внешний фактор - а для американцев мир на Украине не нужен, она им нужна как плацдарм - тогда Зеленскому в России показали красную карточку: ввели санкции против окружения Зеленского, сказав тем самым, что встреч ради встреч больше не будет. Делайте!», - пояснил Олейник.

В России также начали усиливать экономическую поддержку Донбасса и дали понять, что военным путем задача возвращения региона не решается, отметил он.

«Зеленский везде говорит: "Мы вернем территории". Вы людей верните! Там люди живут, и если они согласятся жить в вашей стране, вы вернете любую землю», – уверен бывший депутат Рады.

По его словам, Зеленскому был дан четкий сигнал вести переговоры с Донбассом напрямую, а он этого не услышал. «Теперь судьба Зеленского будет как у Порошенко, только быстрее», - предупреждает Олейник.

По словам экс-депутата, сейчас остается только один вариант решение проблемы Донбасса.

«Минские соглашения на Украине не собирались исполнять изначально, Порошенко лишь хотел сбить пламя войны. Теперь же они получили пример кризиса в Нагорном Карабахе, когда Азербайджан отказался от мирного процесса и решил вопрос силой, и на Украине зашевелились, мол, мы можем тоже так сделать. Для этого надо втянуть Россию в конфликт, то есть заставить ее ввести в Донбасс регулярные войска. Это позволит вывести Россию из статуса гаранта Минских соглашений и сделает ее стороной конфликта», - говорит Олейник.

По его словам, также на Украине готовят обсуждение крымского вопроса в контексте Минских переговоров, хотя эта проблема никогда не была предметом обсуждения на этих переговорах.