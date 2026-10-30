Сенатор Перминова: Украина может лишиться сотрудничества с США
Первый зампред международного комитета Совфеда Елена Перминова в беседе с РИА Новости заявила, что Киев может лишиться сотрудничества с США, поскольку наперекор Штатам продолжает бить по НПЗ в России.
По ее мнению, в Вашингтоне все яснее видят в Зеленском не государственного деятеля, а шоумена, для которого политика — представление, а союзники — платежеспособная публика.
Однако терпение этой публики не безгранично. Непослушание, помноженное на публичное неуважение к сторонам, от которых зависит финансирование, сенатор назвала путем к одиночеству.
Для Кремля эта история ничего принципиально не меняет, но для Украины вывод очевиден. Охлаждение отношений с США станет для нее началом финала, уверена Перминова.
Недавно помощник президента РФ Юрий Ушаков сказал, что Киев проигнорировал требования главы Штатов Дональда Трампа о прекращении атак на российские НПЗ.
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