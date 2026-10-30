По ее мнению, в Вашингтоне все яснее видят в Зеленском не государственного деятеля, а шоумена, для которого политика — представление, а союзники — платежеспособная публика.



Однако терпение этой публики не безгранично. Непослушание, помноженное на публичное неуважение к сторонам, от которых зависит финансирование, сенатор назвала путем к одиночеству.



Для Кремля эта история ничего принципиально не меняет, но для Украины вывод очевиден. Охлаждение отношений с США станет для нее началом финала, уверена Перминова.



Недавно помощник президента РФ Юрий Ушаков сказал, что Киев проигнорировал требования главы Штатов Дональда Трампа о прекращении атак на российские НПЗ.

