Подоляк: Украина платит высочайшую цену за удержание Артемовска

Украина «платит высочайшую цену» за удержание Артемовска (Бахмут). Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, отказавшись называть потери украинской стороны в битве за город.

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Он отметил, что сможет назвать количество потерь только тогда, когда закончатся боевые действия. Так, издание 20 minutos, которому Подоляк давал интервью, отмечает, что этот вопрос вызвал у Подоляка дискомфорт, и на него он отвечал более эмоционально, чем на предыдущие вопросы.

Ранее, 3 февраля, РИА Новости со ссылкой на советника врио главы ДНР Дениса Пушилина Игоря Кимаковского сообщило, что артиллерия России взяла под контроль все подходы к Артемовску, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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