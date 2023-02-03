Подоляк: Украина платит высочайшую цену за удержание Артемовска

Он отметил, что сможет назвать количество потерь только тогда, когда закончатся боевые действия. Так, издание 20 minutos, которому Подоляк давал интервью, отмечает, что этот вопрос вызвал у Подоляка дискомфорт, и на него он отвечал более эмоционально, чем на предыдущие вопросы.

Ранее, 3 февраля, РИА Новости со ссылкой на советника врио главы ДНР Дениса Пушилина Игоря Кимаковского сообщило, что артиллерия России взяла под контроль все подходы к Артемовску, сообщает НСН.

