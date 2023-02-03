Зеленский заявил об отказе Киева сдавать «крепость» Бахмут

Зеленский также заявил, что в случае, если Запад согласится поставить Киеву дальнобойное вооружение, вооруженные силы Украины не только отстоят Бахмут, но и начнут сражение за Донбасс, чтобы выти на границы 2014 года.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что Киев платит «высочайшую цену» за удержание этого города, где ещё остается 10% населения. Бои за Бахмут ведутся с прошлого лета.

Как отмечает НСН, российская армия близка к тому, чтобы взять под полный огневой контроль кольцо вокруг города.

