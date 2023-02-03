Зеленский заявил об отказе Киева сдавать «крепость» Бахмут

Президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность сдачи Бахмута. Об этом он заявил в ходе саммита Украина- Евросоюз в Киеве. По словам Зеленского, украинская сторона будет оборонять город «сколько сможет». Он также назвал Бахмут (бывший Артёмовск) крепостью.

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Зеленский также заявил, что в случае, если Запад согласится поставить Киеву дальнобойное вооружение, вооруженные силы Украины не только отстоят Бахмут, но и начнут сражение за Донбасс, чтобы выти на границы 2014 года.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что Киев платит «высочайшую цену» за удержание этого города, где ещё остается 10% населения. Бои за Бахмут ведутся с прошлого лета.

Как отмечает НСН, российская армия близка к тому, чтобы взять под полный огневой контроль кольцо вокруг города.

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:ВСУУкраинаВладимир Зеленский
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