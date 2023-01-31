Замкомбата ВСУ: Бои под Артемовском - сущий ад

По словам замкомбата, обстановка на этом участке — «сущий ад».

«Каждый день и каждый час — тяжелый перманентный бой. Когда я постоянно слышу об угрозе масштабного наступления, у меня возникает вопрос: а что сейчас происходит под Бахмутом, это не масштабное наступление?» — цитирует военного РИА Новости.

Назаренко также рассказал об огромных потерях своего батальона.

Ранее врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что российские подразделения продвигаются в Артемовске, боевые действия идут на участках, которые ранее удерживались украинской армией, напоминает «Свободная пресса».

