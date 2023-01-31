Замкомбата ВСУ: Бои под Артемовском - сущий ад
Ситуация в районе города Артемовска (Бахмута) сложная, почти шесть месяцев там продолжаются ожесточенные бои. Об этом заявил заместитель командира батальона «Свобода» (входит в 4-ю бригаду оперативного назначения украинской Национальной гвардии) Владимир Назаренко.
По словам замкомбата, обстановка на этом участке — «сущий ад».
«Каждый день и каждый час — тяжелый перманентный бой. Когда я постоянно слышу об угрозе масштабного наступления, у меня возникает вопрос: а что сейчас происходит под Бахмутом, это не масштабное наступление?» — цитирует военного РИА Новости.
Назаренко также рассказал об огромных потерях своего батальона.
Ранее врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что российские подразделения продвигаются в Артемовске, боевые действия идут на участках, которые ранее удерживались украинской армией, напоминает «Свободная пресса».
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