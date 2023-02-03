Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин призвал Зеленского не сдавать Бахмут

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин призвал президента Украины Владимира Зеленского не сдавать город Бахмут (бывший Артемовск). Таким образом российский предприниматель прокомментировал заявление украинского лидера на саммите с ЕС в Киеве о том, что ВСУ не будут отступать из этого города до последнего.

«Артемовск - главное событие этой войны. Мы должны биться дальше. Вы проявите трусость. Вас перестанут уважать. Украинский народ не простит вам сдачи Артемовска частной военной структуре. Сопротивляйтесь. Боритесь до конца», - опубликовал ответ Пригожина Telegram-канал его пресс-службы.