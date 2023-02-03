ВСУ отправили мобилизованных под Артемовск без подготовки и без вооружения
Командование украинских Вооруженных сил отправило мобилизованных под Артемовск без качественной подготовки и без тяжелого вооружения, сообщает MK.RU.
Как сообщила дочь одного из военных 57-й бригады ВСУ, бойцам не выдали еду, дрова и амуницию, забыв про них. Продукты питания украинским солдатам привозили позже волонтеры. «В холоде и голоде, всем все равно. Что дальше — неизвестно. Нечеловеческие условия, просто набрали мясо», — отметила девушка.
Она рассказала и о других обращениях, в которых солдаты «рассказывают страшные истории, а власть закрывает глаза». Как отметили в 57-й бригаде, нормальное питание отсутствует, а продукты привозят один раз в сутки.
Девушка заявила, что знает о приказе командира не отправлять в госпиталь раненых, у которых осколочные ранения размером меньше пятикопеечной монеты. Их предлагается «вырезать в полевых условиях».
Российским войскам, чтобы сомкнуть кольцо вокруг Артемовска (Бахмута) в ДНР, осталось пройти 10 километров, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он отметил, что речи о плановом отходе украинских войск не идет, бегство из населенного пункта еще возможно.
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