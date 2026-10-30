Госдеп США одобрил продажу Украине 500 ракет для Patriot

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине 500 зенитных ракет PAC-3 для комплексов ПВО Patriot и сопутствующего оборудования. Общая стоимость сделки составляет порядка $2,1 млрд. Информация появилась на официальном сайте ведомства.

СМИ: На Украине закончились ракеты для Patriot

Киев запросил ракеты модификации Missile Segment Enhancement, а также запасные части и компоненты для технического и программного обеспечения. Сделку профинансируют партнеры в лице Канады, Германии и Норвегии. Плюс будет кредит ЕС. Деньги американского правительства в сделке не фигурируют.

По данным Госдепа, основным подрядчиком выступит Lockheed Martin.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинял главу Пентагона Хегсета в задержке ракет для Patriot.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАУкраинаГосдеп СШАОружиеВооружение

Горячие новости

Все новости

партнеры