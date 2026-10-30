КСИР заявил о перехвате второго трофейного американского беспилотника MQM-170

БПЛА перехватили и посадили средства радиоэлектронной борьбы аэрокосмических сил.



Отдельно ВМС КСИР сообщили о перехвате разведывательного беспилотника-ловушки к западу от Ормузского пролива. Военные взяли под контроль системы управления и навигации и приземлили аппарат в исправном состоянии.



По данным иранской стороны, БПЛА занимался разведкой систем ПВО Исламской Республики вдоль побережья Персидского залива и в районе Ормуза.



Ранее МВФ спрогнозировал, что конфликт США и Ирана затихнет в начале 2027 года.

