СМИ: бои под Артемовском лишили Киев шансов на контрнаступление

Действия российских военных за последние месяцы истощили потенциал украинской армии. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на официальных лиц Белого дома.

Как отмечается, в администрации президента США признают, что противостояние на указанном участке отвлекло значительные силы ВСУ и почти лишило Киев шансов на проведение контрудара на других направлениях.