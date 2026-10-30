В Госдуме предложили давать скидки на ЖКУ за участие в субботниках

По мнению политика, если человек помогает украсить двор, подъезд или этаж, его нужно поддержать. Например, сниженными на 10-20% платежами по ЖКУ. Контролировать выполнение работ парламентарий предлагает через систему мониторинга и камеры.



Чернышов уточнил, что речь не идет о ремонте труб и инженерного оборудования, для этого есть профильные специалисты. Жители могут участвовать в субботниках и поддерживать соцучреждения рядом.



Механизм он видит так: гражданин отправляет через «Госуслуги» отчет с фото о проделанной работе и получает не рейтинг или баллы, а конкретный процент скидки. Оценивать все должны представители муниципалитета.



Ранее россиянам рассказывали о других способах получить их при оплате жилищно-коммунальных услуг.

