Батраков забил первый мяч в чемпионате Турции за «Галатасарай»
Молодой российский полузащитник Алексей Батраков помог «Галатасараю» разгромить «Коньяспор» со счетом 4:0 в гостевом матче 10-го тура чемпионата Турции 30 октября.
Стамбульский клуб вырвался вперед уже на 12-й минуте. Виктор Осимхен переправил мяч в сетку ворот хозяев после подачи Габриэла Сары. На 28-й воспитанник «Локомотива» отдал результативную передачу на капитана Юнуса Акгюна — 2:0.
Почти сразу после перерыва, на 49-й, Батраков сам забил дебютный гол в национальном первенстве. Россиянин завладел мячом после передачи все того же Сары, прорвался в штрафную «Коньяспора» и метко пробил в ближний угол ворот.
А на 55-й минуте Рафаэль Леау заработал пенальти, реализовал его и установил окончательный счет матча — 4:0.
21-летний Алексей Батраков выступает за «львов» с лета нынешнего года. Контракт действует до июня 2031-го.
До этого российский футболист забил и помог «Галатасараю» обыграть «Лилль» в Лиге чемпионов с разницей в два мяча — 4:2.
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