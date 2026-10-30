Батраков забил первый мяч в чемпионате Турции за «Галатасарай»

Стамбульский клуб вырвался вперед уже на 12-й минуте. Виктор Осимхен переправил мяч в сетку ворот хозяев после подачи Габриэла Сары. На 28-й воспитанник «Локомотива» отдал результативную передачу на капитана Юнуса Акгюна — 2:0.



Почти сразу после перерыва, на 49-й, Батраков сам забил дебютный гол в национальном первенстве. Россиянин завладел мячом после передачи все того же Сары, прорвался в штрафную «Коньяспора» и метко пробил в ближний угол ворот.



А на 55-й минуте Рафаэль Леау заработал пенальти, реализовал его и установил окончательный счет матча — 4:0.



21-летний Алексей Батраков выступает за «львов» с лета нынешнего года. Контракт действует до июня 2031-го.



До этого российский футболист забил и помог «Галатасараю» обыграть «Лилль» в Лиге чемпионов с разницей в два мяча — 4:2.

