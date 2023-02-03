«Взять в клещи»: Россия захватывает Артемовск и Угледар, ВСУ в спешке стягивают силы
Киевские власти начали в спешке стягивать дополнительные резервы под Артемовск, российские силы наступают, Угледар взят в полукольцо.
Киевские власти с вечера четверга начали в спешке стягивать дополнительные резервы под Артемовск, сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
По его словам, отвода украинских войск из Артемовска «пока не наблюдается».
«По данным разведки, есть информация, что в Киеве идет борьба: отводить войска из Артемовска или нет», - приводит его словам РИА Новости.
При этом российские военные продолжают вести наступление.
Сообщается, что российские вооруженные силы близки к тому, чтобы взять под полный огневой контроль кольцо вокруг Артемовска, сейчас они закрепились на восточных рубежах, артиллерия РФ контролирует все подходы к городу.
«В Артемовске намечается самый большой успех: там союзные силы близки к тому, чтобы взять под огневой контроль кольцо вокруг города. То есть мы приближаемся к оперативному окружению города», ― заявил Кимаковский.
Он также рассказал, что российские военные взяли в полукольцо Угледар в ДНР, освобождение города идет по аналогии с Артемовском.
«В Угледаре идет постепенный захват города в кольцо. Он уже находится фактически в полукольце с востока и юго-востока. Захват города идет по той же схеме, что и в Артемовске: взять город в клещи», - сказал он.
ВСУ с трудом подвозят в город подкрепления и боеприпасы, так как российские военные взяли под огневой контроль трассу из Красноармейска в Угледар.
Российским войскам, чтобы сомкнуть кольцо вокруг Артемовска (Бахмута) в ДНР, осталось пройти 10 километров, сообщил накануне военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Он отметил, что речи о плановом отходе украинских войск не идет, бегство из населенного пункта еще возможно.
О том, что Артемовск оказался в оперативном окружении, сообщил ранее и советник врио главы ДНР Ян Гагин.
По словам Гагина, российские военные смыкают кольцо за населенным пунктом. Кроме того, армия России борется за контроль трассы Часов Яр — Артемовск. По словам советника, дорога, которая остается последним путем для снабжения украинских военных, частично уже контролируется силами РФ.
При этом основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин призвал не путать понятия «зачистка» и «оперативное окружение». По его словам, зачистка означает полный контроль над населенным пунктом, на этом этапе проверяется жилой сектор, подвалы, где может прятаться противник. Оперативное окружение означает, что все дороги и пути снабжения на пути к городу находятся под огневым контролем.
«На сегодняшний день оперативного окружения Бахмута нет. Из оперативных соображений обычно об этом публично не докладывают. Когда город будет взят, вы, безусловно, об этом узнаете», - написал он в Telegram-канале.
Военкор Юрий Котенок написал в своем Telegram-канале, что «"Оркестр" неумолимо выдавливает противника на направлении Бахмута и Соледара. У ВСУ здесь серьезнейшие потери. На удержание фронта на этом участке Киев бросает сборные отряды из всех силовых структур, включая пограничников, полицию и Нацгвардию, но шаг за шагом фронт перемещается на запад».
При этом в США считают, что Украине, скорее всего, придется вывести военных из Артемовска, чтобы накопить силы для активной фазы боевых действий весной, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника из США.
По словам собеседника агентства, в Вашингтоне советуют украинским силам «выиграть время», чтобы в страну прибыло обещанное странами Запада оружие. На Западе считают, что уход украинских военных из Артемовска не окажет серьезного стратегического влияния на ход боевых действий.
Так, Киев ожидает обещанные США и ФРГ боевые танки, которые, по словам экспертов, могут появиться в рядах украинской армии уже весной.
Сообщается также, что США планируют выделить Киеву новый пакет военной помощи на 2,2 миллиарда долларов, в который впервые войдут ракеты большей дальности.
На этот раз речь идет о запускаемых с земли бомбах малого диаметра GLSDB дальностью около 150 км. Сейчас установки HIMARS поставляются украинским войскам с реактивными снарядами GMLRS с дальностью 80 километров.
На этом фоне старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с НСН отмечал, что России придётся оттеснять войска противника от важных нам объектов, в частности, от Крыма, не давать переправиться через Днепр в районе Херсона.
Поставка Киеву подобного вооружения заставит Россию изменить тактику, пишет Reuters.
Так, эксперт по вооружению и безопасности из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Том Карако считает, что поставки GLSDB являются «действительно важным шагом», который «заставит русских гадать», что предпримут украинские военные.
При этом военный корреспондент Евгений Линин сообщил, что взятие Артемовска России важно, потому что это открывает выход к рубежам ВСУ в Славянске и Краматорске, также это дает возможность выйти на линию Торец — Нью-Йорк (ДНР). А зятие этих точек позволит армии России получить значительное преимущество в регионе.
«Краматорск, Славянск и Дружковка, с военной точки зрения — это цитадель на западном берегу реки Казенный Торец. Любая водная преграда становится линией обороны и ВСУ будет цепляться за населенные пункты на их берегах», - приводит его слова URA.RU
По его данным, бойцы ЧВК «Вагнера» находятся в непосредственной близости от Часов Яра, взятие этого города заблокирует подвоз ресурсов для ВСУ в Артемовске.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что на Донецком направлении продолжается наступление «Южной» группировки войск. Авиация, ракетные войска и артиллерия ударили по позициям 59 мотопехотной бригады ВСУ и 3 бригады нацгвардии у Первомайского и Васюковки в ДНР. Уничтожено до 50 солдат Украины, танк, бронетранспортер, 2 пикапа, гаубица "Мста-Б" и гаубица Д-30.
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