«Взять в клещи»: Россия захватывает Артемовск и Угледар, ВСУ в спешке стягивают силы

Киевские власти с вечера четверга начали в спешке стягивать дополнительные резервы под Артемовск, сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

По его словам, отвода украинских войск из Артемовска «пока не наблюдается».

«По данным разведки, есть информация, что в Киеве идет борьба: отводить войска из Артемовска или нет», - приводит его словам РИА Новости.

При этом российские военные продолжают вести наступление.

Сообщается, что российские вооруженные силы близки к тому, чтобы взять под полный огневой контроль кольцо вокруг Артемовска, сейчас они закрепились на восточных рубежах, артиллерия РФ контролирует все подходы к городу.

«В Артемовске намечается самый большой успех: там союзные силы близки к тому, чтобы взять под огневой контроль кольцо вокруг города. То есть мы приближаемся к оперативному окружению города», ― заявил Кимаковский.

Он также рассказал, что российские военные взяли в полукольцо Угледар в ДНР, освобождение города идет по аналогии с Артемовском.