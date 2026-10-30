В МИД РФ назвали условие возобновления диалога с Японией

Там объяснили, что стороны поговорили о двусторонних отношениях.



Российские дипломаты на встрече подчеркнули, что для возобновления полноценного межгосударственного диалога Японии необходимо отказаться от недружественного курса.



Ранее премьер островного государства Санаэ Такаити объяснила, что ее страна не занимается шпионажем в РФ.

