В МИД РФ назвали условие возобновления диалога с Японией
30 октября в Атланте на полях министерской встречи «двадцатки» состоялась краткая беседа главы МИД России Сергея Лаврова с японским коллегой Тосимицу Мотэги. Встреча прошла по просьбе Токио. Подробностями поделилась пресс-служба российского ведомства.
Там объяснили, что стороны поговорили о двусторонних отношениях.
Российские дипломаты на встрече подчеркнули, что для возобновления полноценного межгосударственного диалога Японии необходимо отказаться от недружественного курса.
Ранее премьер островного государства Санаэ Такаити объяснила, что ее страна не занимается шпионажем в РФ.
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