«Блокада и кольцо»: ВС РФ наступают под Харьковом и в Запорожье, ВСУ ждут оружия

Он также пожаловался на нехватку вооружений и задержку военной помощи со стороны западных стран. Ряд подписчиков Зеленского призвали как можно скорее начать мирные переговоры с Россией.

НАСТУПЛЕНИЕ: ХАРЬКОВ И ЗАПОРОЖЬЕ

Российская армия продолжает наступать на ряде участков фронта, а ВСУ – подтягивать подкрепления. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко 20 февраля сообщил, что большие колонны украинской армии с оружием и техникой заметили в Харьковской и Днепропетровской областях.

«Отмечается увеличение трафика военных колонн противника. Движение идет в сторону ЛБС (линии боевого соприкосновения – ред. НСН)», – сказал он в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские колонны идут в сторону ЛБС небольшими партиями – по 10-12 единиц. Марочко отметил, что они продвигаются не только ночью, но и днем.

В свою очередь военкоры сообщают об атаках российской армии на Запорожском направлении. По данным Telegram-канала «WarGonzo» на 20 февраля, российские войска при поддержке артиллерии и авиации атаковали с запада и юга украинские позиции в селе Работино. Кроме того, указывается, что ВС РФ пытались развить успех северо-западнее Вербового.

Со своей стороны, военкор Евгений Лисицын в своем Telegram-канале также сообщил, что российская армия «мощно давит» ВСУ у Работино. По его словам, украинская армия потеряла ряд опорных пунктов по всем участкам Запорожского фронта.

«ВСУ пытаются остановить наступление, но наши парни настроены серьезно», – сказал он.