«Блокада и кольцо»: ВС РФ наступают под Харьковом и в Запорожье, ВСУ ждут оружия
Российская армия наступает почти по всему фронту, Киев заявляет о сложной ситуации на Харьковском направлении. Между тем в рядах ВСУ допускают отступление.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о сложной ситуации для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Харьковском направлении. Об этом он высказался после того, как побывал на позициях украинских военных.
«Ситуация на линии фронта на ряде направлений крайне сложная, особенно там, где российские войска сосредоточили большую часть своих резервов», – написал Зеленский в соцсетях, комментируя свой визит на позиции ВСУ под Харьковом.
Он также пожаловался на нехватку вооружений и задержку военной помощи со стороны западных стран. Ряд подписчиков Зеленского призвали как можно скорее начать мирные переговоры с Россией.
НАСТУПЛЕНИЕ: ХАРЬКОВ И ЗАПОРОЖЬЕ
Российская армия продолжает наступать на ряде участков фронта, а ВСУ – подтягивать подкрепления. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко 20 февраля сообщил, что большие колонны украинской армии с оружием и техникой заметили в Харьковской и Днепропетровской областях.
«Отмечается увеличение трафика военных колонн противника. Движение идет в сторону ЛБС (линии боевого соприкосновения – ред. НСН)», – сказал он в своем Telegram-канале.
По его словам, украинские колонны идут в сторону ЛБС небольшими партиями – по 10-12 единиц. Марочко отметил, что они продвигаются не только ночью, но и днем.
В свою очередь военкоры сообщают об атаках российской армии на Запорожском направлении. По данным Telegram-канала «WarGonzo» на 20 февраля, российские войска при поддержке артиллерии и авиации атаковали с запада и юга украинские позиции в селе Работино. Кроме того, указывается, что ВС РФ пытались развить успех северо-западнее Вербового.
Со своей стороны, военкор Евгений Лисицын в своем Telegram-канале также сообщил, что российская армия «мощно давит» ВСУ у Работино. По его словам, украинская армия потеряла ряд опорных пунктов по всем участкам Запорожского фронта.
«ВСУ пытаются остановить наступление, но наши парни настроены серьезно», – сказал он.
Кроме того, активные действия идут и на Бахмутском направлении. По данным военкоров, туда была переброшена часть российских подразделений из района Авдеевки.
«На Бахмутском направлении уже в ближайшее время будет жарко. ВС РФ продолжили штурмовые действия на высотах северо-западнее Клещеевки, у Ивановского и в районе Богдановки», – указывается в сообщении.
При этом на Донецком фронте после взятия российскими войсками Авдеевки прослеживается «относительное затишье».
«ВС РФ прощупывают оборонительные рубежи в районе Ласточкина. Также при поддержке артиллерии они вели наступательные действия у Степного. Под обстрелами ВСУ в Новомихайловке, Победе, Георгиевке, Невельском и Орловке. ВС РФ – в Марьинке, Донецке и Макеевке», – говорится в сообщении.
БЛИЖАЙШИЕ ЦЕЛИ ВС РФ
Член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев в разговоре с НСН заявлял, что ближайшая задача российской армии – взять под контроль всю территорию ДНР, Херсонской и Запорожской областей. После этого, указал он, нужно будет наступать на Харьковскую и Днепропетровскую области, позднее – выйти на западную границу Украины с Польшей.
«В первую очередь ближайшая задача наших Вооруженных сил – это освободить оккупированные территории Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Луганской народной республики в меньшей степени… Дальше это Харьковская, Днепропетровская области, всю Новороссию нужно освобождать. Лучший вариант, чтобы не обстреливали наши города, села, не гибли наши люди – это, конечно, выйти на западную границу Украины с Польшей», – говорил Соболев.
В свою очередь эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков говорил НСН, что взятие Харькова на сегодняшний день вполне реально, и это достижение позволит прекратить обстрелы приграничных регионов России.
«Брать Харьков штурмом смысла нет никакого. Если наступление пойдет успешно и будет прорвана украинская оборона, то Харьков будет целесообразно взять в кольцо, окружение, блокаду и держать. Через какое-то время при таком раскладе окруженные сами сдаются. Это необходимо для того, чтобы украинцы сняли свои резервы с южного направления – с Запорожья, Херсона и перебросили туда. Плюс если с Белоруссии открыть второй фронт, то можно считать, что стратегическая наступательная операция России началась. Взять Харьков нужно давно, чтобы прекратить обстрелы Белгорода, Брянска, Курска», – заявлял Калмыков.
Экс-депутат Верховной Рады, служащий ВСУ Игорь Луценко также уверен, что вскоре после Авдеевки войска России могут взять под контроль Харьков и Запорожье. По его словам, одной из основных причин для отступления Вооруженных сил Украины является эффективное использование российской армией управляемых авиабомб.
После того, как ВС РФ взяли Авдеевку (ДНР) под контроль, телеканал CNN заявил, что для киевских властей наступили худшие времена. Отмечается, что потеря украинскими войсками контроля над Авдеевкой может стать поворотным моментом в конфликте на Украине вместе с приостановкой оказания помощи США, передает «Радиоточка НСН».
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