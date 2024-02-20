Шойгу рассказал о потерях ВСУ в ходе контрнаступления

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он также отметил, что были уничтожены 123 украинских самолёта и вертолёта.

Министр также добавил, что всего в ходе контрнаступления Украина потеряла 166 тысяч военных, 800 танков и 150 летательных аппаратов.

«Это была большая тяжёлая боевая работа», — заключил он.

Ранее Шойгу заявил, что в январе российская армия уничтожила более трёх тысяч единиц техники ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».