Шойгу рассказал о потерях ВСУ в ходе контрнаступления
Вооружённые силы Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления потеряли более половины поставленных им танков Leopard. Как сообщает РИА Новости, об этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он также отметил, что были уничтожены 123 украинских самолёта и вертолёта.
Министр также добавил, что всего в ходе контрнаступления Украина потеряла 166 тысяч военных, 800 танков и 150 летательных аппаратов.
«Это была большая тяжёлая боевая работа», — заключил он.
Ранее Шойгу заявил, что в январе российская армия уничтожила более трёх тысяч единиц техники ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru