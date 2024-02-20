Шойгу рассказал о потерях ВСУ в ходе контрнаступления

Вооружённые силы Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления потеряли более половины поставленных им танков Leopard. Как сообщает РИА Новости, об этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

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На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он также отметил, что были уничтожены 123 украинских самолёта и вертолёта.

Министр также добавил, что всего в ходе контрнаступления Украина потеряла 166 тысяч военных, 800 танков и 150 летательных аппаратов.

«Это была большая тяжёлая боевая работа», — заключил он.

Ранее Шойгу заявил, что в январе российская армия уничтожила более трёх тысяч единиц техники ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияМинобороны РФСергей Шойгу

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