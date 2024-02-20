СМИ: сдача Авдеевки может стать поворотным моментом для Украины
Потеря Вооруженными силами Украины контроля над Авдеевкой может стать поворотным моментом в конфликте вокруг Украины, сообщает CNN.
По данным телеканала, вместе с приостановкой оказания помощи США это может означать, что для Киева наступили худшие времена. Данное событие «представляет собой поворотный момент, когда российские силы наступают, а атрофия Запада угрожает внести изменения» в конфликт.
Кроме того, Мюнхенская конференция по безопасности не стала прорывной для властей Украины и в такой ситуации «возможность разительных перемен на передовой весьма реальна».
Тот факт, что украинские войска потеряли Авдеевку, контроль над которой удерживали на протяжении 10 лет, вместе с перестановками в военном руководстве и провалом контрнаступления может означать, что для Киева настало «худшее время».
Ранее в Минобороны РФ заявили, что саперы приступили к разминированию зданий в Авдеевке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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