По данным телеканала, вместе с приостановкой оказания помощи США это может означать, что для Киева наступили худшие времена. Данное событие «представляет собой поворотный момент, когда российские силы наступают, а атрофия Запада угрожает внести изменения» в конфликт.

Кроме того, Мюнхенская конференция по безопасности не стала прорывной для властей Украины и в такой ситуации «возможность разительных перемен на передовой весьма реальна».

Тот факт, что украинские войска потеряли Авдеевку, контроль над которой удерживали на протяжении 10 лет, вместе с перестановками в военном руководстве и провалом контрнаступления может означать, что для Киева настало «худшее время».

Ранее в Минобороны РФ заявили, что саперы приступили к разминированию зданий в Авдеевке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

