«Тогда сдадутся сами»: Харькову предрекли окружение армией России и блокаду

«Брать Харьков штурмом смысла нет никакого. Если наступление пойдет успешно и будет прорвана украинская оборона, то Харьков будет целесообразно взять в кольцо, окружение, блокаду и держать. Через какое-то время при таком раскладе окруженные сами сдаются. Это необходимо для того, чтобы украинцы сняли свои резервы с южного направления – с Запорожья, Херсона и перебросили туда. Плюс если с Белоруссии открыть второй фронт, то можно считать, что стратегическая наступательная операция России началась. Взять Харьков нужно давно, чтобы прекратить обстрелы Белгорода, Брянска, Курска», - сказал Калмыков.

По его словам, после того, как ВС РФ отобьют наступление ВСУ, российские военные пойдут в контрнаступление, после чего может наступить перелом боевых действий. Калмыков отметил, что у России есть достаточно резервов, чтобы перебросить их на Харьковское направление и ударить с целью прорыва обороны.

«Обычно за успешным отражением наступления врага идет контрнаступление и некий перелом боевых действий. По идее, именно к этому должны готовиться наши военачальники и копить резервы. По последним данным, при отражении украинского наступления российские резервы задействованы не были. То есть, у нас есть резервы, которые можно перебросить на любое направление и ударить с целью прорыва обороны. Это вполне реальный сценарий», - указал собеседник НСН.

Кроме того, Калмыков рассказал, что при взятии Харькова российской армии нужно будет учитывать местность в этом районе. Военный подчеркнул, что Харьков является сложной для ведения боевых действий территорией, так как в основном там открытая местность.