«Тогда сдадутся сами»: Харькову предрекли окружение армией России и блокаду
Взятие Харькова позволит прекратить обстрелы приграничных регионов России, отметил в эфире НСН полковник запаса Павел Калмыков. По его словам, скорая операция по взятию города вполне реальна.
Если наступление армии России пойдет успешно и оборона Украины будет прорвана, то целесообразно будет взять Харьков в кольцо и держать в блокаде, заявил эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков в интервью НСН. После этого, указал он, ВСУ сдадутся сами.
Накануне военкор Александр Сладков в эфире «Говорит Москва» сообщил, что российская армия успешно продвигается на Харьковском направлении. По его словам, уже сформированы плацдармы для будущей атаки на укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове. Сладков также отметил, что российские военные уже создают угрозу охвата города. Павел Калмыков считает, что для операции в Харькове можно открыть второй фронт в Белоруссии.
«Брать Харьков штурмом смысла нет никакого. Если наступление пойдет успешно и будет прорвана украинская оборона, то Харьков будет целесообразно взять в кольцо, окружение, блокаду и держать. Через какое-то время при таком раскладе окруженные сами сдаются. Это необходимо для того, чтобы украинцы сняли свои резервы с южного направления – с Запорожья, Херсона и перебросили туда. Плюс если с Белоруссии открыть второй фронт, то можно считать, что стратегическая наступательная операция России началась. Взять Харьков нужно давно, чтобы прекратить обстрелы Белгорода, Брянска, Курска», - сказал Калмыков.
По его словам, после того, как ВС РФ отобьют наступление ВСУ, российские военные пойдут в контрнаступление, после чего может наступить перелом боевых действий. Калмыков отметил, что у России есть достаточно резервов, чтобы перебросить их на Харьковское направление и ударить с целью прорыва обороны.
«Обычно за успешным отражением наступления врага идет контрнаступление и некий перелом боевых действий. По идее, именно к этому должны готовиться наши военачальники и копить резервы. По последним данным, при отражении украинского наступления российские резервы задействованы не были. То есть, у нас есть резервы, которые можно перебросить на любое направление и ударить с целью прорыва обороны. Это вполне реальный сценарий», - указал собеседник НСН.
Кроме того, Калмыков рассказал, что при взятии Харькова российской армии нужно будет учитывать местность в этом районе. Военный подчеркнул, что Харьков является сложной для ведения боевых действий территорией, так как в основном там открытая местность.
«Нужно учитывать местность в этом районе. В основном там открытая местность, по большей степени поля. Места для маскировки войск там мало. В этом плане Харьков очень сложная для ведения боев территория. При этом при штурме городов авиация не применяется, как правило. Если только не сравнять все с землей, как американцы делали... Слишком плотные застройка и гражданское население», - резюмировал он.
Ранее, 15 июля, экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что российская армия возьмет под контроль Днепропетровск, Одессу и Харьков. В интервью YouTube-каналу The Geopolitics In Conflict Show он отметил, что как только ВС РФ защитят российскую территорию, они отбросят ВСУ на расстояние, равное максимальной дальности действия систем вооружения, предоставляемых НАТО, сообщает «Радиоточка НСН».
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