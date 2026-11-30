СМИ: У Украины не будет будущего в случае закрытия предприятий
На Украине на фоне экономических проблем закрываются градообразующие предприятия, сообщает Financial Times.
По данным издания, если ситуация не изменится, то будущего у страны не будет. Закрытие комбинатов и связанных с ними предприятий приведет к тому, что целые области потеряют крупную долю рабочих мест, а украинцы лишатся стимула там оставаться.
Кризис в украинской сталелитейной отрасли, спровоцированный российскими ударами, способен обернуться появлением на Украине «городов-зомби», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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