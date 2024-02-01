А дальше - Харьков: Россия отодвинет фронт из-за новых дальнобойных снарядов ВСУ
Президент России Владимир Путин анонсировал создание максимально удаленной от населенных пунктов демилитаризованной зоны на границе с Украиной.
Россия создаст демилитаризованную зону на границе с Украиной таким образом, чтобы обеспечить безопасность своих городов, заявил президент РФ Владимир Путин. Задача - чтобы ВСУ не могли достать имеющимся у них дальнобойным оружием до мирных российских городов.
Спустя несколько часов после его заявления Минобороны оперативно сообщило об уничтожении 11 украинских беспилотников в небе над Воронежской, Курской и Белгородской областями.
ЗАПАД ПРОДОЛЖАЕТ ПИЧКАТЬ УКРАИНУ БОМБАМИ
На фоне заявлений Путина о планах отодвинуть линию фронта подальше от границы проскакивают сообщения западных СМИ о поставках Украине новых высокоточных бомб дальнего действия GLSDB, которые до сегодняшнего дня еще не использовались непосредственно американской армией. Так, издание Politico со ссылкой на чиновников и участников переговоров о поставках бомб сообщает, что снаряд уже успешно прошел испытания, его дальность применения – до 145 километров, вес – 115 килограммов. Бомба крепится к ракетному двигателю, и запускается с наземных пусковых установок.
«Это даст Украине более глубокие возможности для нанесения ударов, которых у них не было, и дополняет их огневой арсенал дальнего действия. Это дополнительная стрела в колчане, которая позволит им сделать больше», - цитирует политика американское издание.
Эту информацию накануне вечером подтвердила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, заявив, что высокоточные реактивные снаряды GLSDB уже в пути на Украину. Штаты ведут разговоры о включении GLSDB в один из пакетов военной помощи Киеву с февраля прошлого года.
Между тем генерал бундесвера в отставке Эрхард Бюлер поддержал удары ВСУ по российским регионам, назвав законными целями «все, что находится в глубине России».
БЛИЖАЙШИЕ ЗАДАЧИ РОССИЙСКОЙ АРМИИ
Член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев в разговоре с НСН назвал первоочередной задачей российских войск взятие под контроль всей территории ДНР, Херсонской и Запорожской областей, после чего армии нужно будет наступать на Харьковскую и Днепропетровскую области.
«В первую очередь ближайшая задача наших Вооруженных сил – это освободить оккупированные территории Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Луганской народной республики в меньшей степени… Дальше это Харьковская, Днепропетровская области, всю Новороссию нужно освобождать. Лучший вариант, чтобы не обстреливали наши города, села, не гибли наши люди – это, конечно, выйти на западную границу Украины с Польшей», - сказал Соболев.
Эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков в июле 2023 года говорил НСН, что взятие Харькова на сегодняшний день вполне реально, и это достижение позволит прекратить обстрелы приграничных регионов России.
«Брать Харьков штурмом смысла нет никакого. Если наступление пойдет успешно и будет прорвана украинская оборона, то Харьков будет целесообразно взять в кольцо, окружение, блокаду и держать. Через какое-то время при таком раскладе окруженные сами сдаются. Это необходимо для того, чтобы украинцы сняли свои резервы с южного направления – с Запорожья, Херсона и перебросили туда. Плюс если с Белоруссии открыть второй фронт, то можно считать, что стратегическая наступательная операция России началась. Взять Харьков нужно давно, чтобы прекратить обстрелы Белгорода, Брянска, Курска», - заявил тогда Калмыков.
В то же время он назвал Харьков сложной для ведения боев территорией, учитывая его открытую местность, и напомнил, что при штурме городов авиация зачастую не применяется, что усложняет его взятие. А тактика американской армии с полным разрушением городов неактуальна из-за наличия гражданского населения и плотной застройки.
Накануне вечером Владимир Путин также объяснил атаки украинской армии по мирному населению. По его оценке, одной из целей ударов украинских войск по мирным жителям является попытка спровоцировать на зеркальные действия Россию, в то время наши войска игнорируют провокации и бьют высокоточным оружием по промышленным объектам и объектам военной инфраструктуры. Слова президента приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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