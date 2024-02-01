А дальше - Харьков: Россия отодвинет фронт из-за новых дальнобойных снарядов ВСУ

Россия создаст демилитаризованную зону на границе с Украиной таким образом, чтобы обеспечить безопасность своих городов, заявил президент РФ Владимир Путин. Задача - чтобы ВСУ не могли достать имеющимся у них дальнобойным оружием до мирных российских городов.

Спустя несколько часов после его заявления Минобороны оперативно сообщило об уничтожении 11 украинских беспилотников в небе над Воронежской, Курской и Белгородской областями.

ЗАПАД ПРОДОЛЖАЕТ ПИЧКАТЬ УКРАИНУ БОМБАМИ

На фоне заявлений Путина о планах отодвинуть линию фронта подальше от границы проскакивают сообщения западных СМИ о поставках Украине новых высокоточных бомб дальнего действия GLSDB, которые до сегодняшнего дня еще не использовались непосредственно американской армией. Так, издание Politico со ссылкой на чиновников и участников переговоров о поставках бомб сообщает, что снаряд уже успешно прошел испытания, его дальность применения – до 145 километров, вес – 115 килограммов. Бомба крепится к ракетному двигателю, и запускается с наземных пусковых установок.

«Это даст Украине более глубокие возможности для нанесения ударов, которых у них не было, и дополняет их огневой арсенал дальнего действия. Это дополнительная стрела в колчане, которая позволит им сделать больше», - цитирует политика американское издание.

Эту информацию накануне вечером подтвердила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, заявив, что высокоточные реактивные снаряды GLSDB уже в пути на Украину. Штаты ведут разговоры о включении GLSDB в один из пакетов военной помощи Киеву с февраля прошлого года.

Между тем генерал бундесвера в отставке Эрхард Бюлер поддержал удары ВСУ по российским регионам, назвав законными целями «все, что находится в глубине России».

БЛИЖАЙШИЕ ЗАДАЧИ РОССИЙСКОЙ АРМИИ

Член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев в разговоре с НСН назвал первоочередной задачей российских войск взятие под контроль всей территории ДНР, Херсонской и Запорожской областей, после чего армии нужно будет наступать на Харьковскую и Днепропетровскую области.