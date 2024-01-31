«От Харькова до Польши»: Генерал Соболев назвал следующие задачи ВС РФ

«В первую очередь ближайшая задача наших Вооруженных сил – это освободить оккупированные территории Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Луганской народной республики в меньшей степени… Дальше это Харьковская, Днепропетровская области, всю Новороссию нужно освобождать. Лучший вариант, чтобы не обстреливали наши города, села, не гибли наши люди – это, конечно, выйти на западную границу Украины с Польшей», - сказал Соболев.

Он отметил, что российские военные готовятся к выполнению задач, которые будут перед ними поставлены.

«Российские военные готовятся. Проводится целый комплекс мероприятий для того, чтобы увеличить численность наших вооруженных сил и создать новые соединения, части и объединения, а также провести с ними боевое слаживание. Безусловно, привести к той готовности, в которой они будут способны выполнять задачи, которые ставит Верховный главнокомандующий», - резюмировал собеседник НСН.

В июле 2022 года министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о взятии под контроль Луганской народной республики. В декабре прошлого года Шойгу доложил Путину об освобождении Марьинки в ДНР. По словам министра, это позволит эффективнее защищать Донецк от огня Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает «Радиоточка НСН».

