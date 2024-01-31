«От Харькова до Польши»: Генерал Соболев назвал следующие задачи ВС РФ
Чтобы прекратить обстрелы мирных российских городов, нужно выйти на западную границу Украины с Польшей, отметил в эфире НСН Виктор Соболев.
Ближайшая задача российской армии – взять под контроль всю территорию ДНР, Херсонской и Запорожской областей, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев в разговоре с НСН. После этого, указал генерал, нужно будет наступать на Харьковскую и Днепропетровскую области, позднее – выйти на западную границу Украины с Польшей.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что демилитаризованная зона на Украине должна быть на таком удалении, которое бы обеспечило безопасность мирных городов России от обстрелов. По его словам, российские военные будут отодвигать демилитаризованную зону дальше. Соболев отметил, что российская армия готова выполнить поставленные задачи.
«В первую очередь ближайшая задача наших Вооруженных сил – это освободить оккупированные территории Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Луганской народной республики в меньшей степени… Дальше это Харьковская, Днепропетровская области, всю Новороссию нужно освобождать. Лучший вариант, чтобы не обстреливали наши города, села, не гибли наши люди – это, конечно, выйти на западную границу Украины с Польшей», - сказал Соболев.
Он отметил, что российские военные готовятся к выполнению задач, которые будут перед ними поставлены.
«Российские военные готовятся. Проводится целый комплекс мероприятий для того, чтобы увеличить численность наших вооруженных сил и создать новые соединения, части и объединения, а также провести с ними боевое слаживание. Безусловно, привести к той готовности, в которой они будут способны выполнять задачи, которые ставит Верховный главнокомандующий», - резюмировал собеседник НСН.
В июле 2022 года министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о взятии под контроль Луганской народной республики. В декабре прошлого года Шойгу доложил Путину об освобождении Марьинки в ДНР. По словам министра, это позволит эффективнее защищать Донецк от огня Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает «Радиоточка НСН».
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