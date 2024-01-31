Балицкий заявил о продвижении армии России в Запорожской области

Военные России постепенно продвигаются в Запорожской области, поскольку берегут личный состав, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление губернатора региона Евгения Балицкого.

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По его словам, не стоит задача «за какой-то разрушенный населенный пункт положить десятки жизней наших солдат». Отмечается, что населенные пункты обрабатывают артиллерией, после чего происходит освобождение сел.

Ранее Балицкий заявил, что спецоперация завершится весной-летом 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
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