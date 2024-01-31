Балицкий заявил о продвижении армии России в Запорожской области
31 января 202405:01
Военные России постепенно продвигаются в Запорожской области, поскольку берегут личный состав, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление губернатора региона Евгения Балицкого.
По его словам, не стоит задача «за какой-то разрушенный населенный пункт положить десятки жизней наших солдат». Отмечается, что населенные пункты обрабатывают артиллерией, после чего происходит освобождение сел.
Ранее Балицкий заявил, что спецоперация завершится весной-летом 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru