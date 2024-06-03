Запад дал «добро»: Украина разбудит «русского медведя» ракетами Storm Shadow и Patriot

В последнее время разразилась дискуссия на тему разрешения и поощрения нанесения ударов поставляемым Киеву оружием по территории России. На сегодняшний день Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Финляндия, Чехия, Швеция, Эстония и Канада поддержали нанесение ударов по российским территориям. Однако, как известно, ни одна из этих стран не поставляет Украине оружие, которое может нанести значительный ущерб России в случае ударов по ее территории. Необходимые Киеву дальнобойные ракеты поставляют Великобритания, Франция и Соединенные Штаты. Однако эти три страны пока что не давали официального разрешения на удары по территории России.

Так, координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в свою очередь заявил, что «США знают о заинтересованности президента Украины Владимира Зеленского использовать западное оружие по целям на территории РФ, но по-прежнему не поддерживают подобное».