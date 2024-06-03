Запад дал «добро»: Украина разбудит «русского медведя» ракетами Storm Shadow и Patriot
На Западе идут споры о применении дальнобойного оружия по территории России. Безоговорочно разрешили такие удары около 10 стран, остальные делают это тайно либо вовсе не поддерживают подобный подход.
Немецкий генерал-майор Кристиан Фрейдинг, возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины в Минобороны Германии, не исключил того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать поставляемые Берлином американские зенитные ракетные системы Patriot на территорией России.
«Вполне возможно, что системы Patriot теперь будут использоваться и в районе Харькова, и над Россией. Они идеально подходят для борьбы с российскими самолетами, которые могут использовать страшные планирующие бомбы», — приводит слова генерала Tagesschau.
Издание называет среди систем, которые ВСУ смогут использовать для атак по территории России, самоходную артиллерийскую установку (САУ) Panzerhaubitze 2000 и реактивную систему залпового огня (РСЗО) Mars II.
За несколько дней до разрешения Украине со стороны Берлина использовать западное оружие для ударов по России немецкий таблоид Bild сообщил, что Киев уже нарушал этот запрет. В частности, Украине запретили сбивать российские ракеты или истребители, пока они находятся не над украинской территорией. Однако, по данным издания, ВСУ не менее одного раза применили поставленный Германией американский комплекс Patriot в нарушение этого правила.
В последнее время разразилась дискуссия на тему разрешения и поощрения нанесения ударов поставляемым Киеву оружием по территории России. На сегодняшний день Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Финляндия, Чехия, Швеция, Эстония и Канада поддержали нанесение ударов по российским территориям. Однако, как известно, ни одна из этих стран не поставляет Украине оружие, которое может нанести значительный ущерб России в случае ударов по ее территории. Необходимые Киеву дальнобойные ракеты поставляют Великобритания, Франция и Соединенные Штаты. Однако эти три страны пока что не давали официального разрешения на удары по территории России.
Так, координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в свою очередь заявил, что «США знают о заинтересованности президента Украины Владимира Зеленского использовать западное оружие по целям на территории РФ, но по-прежнему не поддерживают подобное».
Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что поддерживает право Украины бить по России западным оружием, но не уточнил, разрешил ли удары конкретно французскими дальнобойными ракетами.
«Как же мы объясним украинцам, что им не разрешается атаковать точки, с которых запускаются ракеты? Фактически мы говорим им, что поставляем оружие, но не позволяем защитить себя. Мы считаем, что им должно быть позволено нейтрализовать военные объекты, с которых были выпущены ракеты, и, по сути, военные объекты, с которых была атакована Украина. Но мы не должны позволять им поражать другие цели в России», – заявил Макрон и продемонстрировал карту с объектами, которые, по его мнению, имеет право поражать Украина.
При этом неофициально Париж якобы разрешил применять дальнобойные ракеты Storm Shadows (Scalps) для ударов по аэродромам в Курской и Белгородской областях, пишут британские СМИ.
Великобритания сначала устами министра иностранных дел Дэвида Кэмерона заявила, что дает согласие на удары, однако после угрозы России нанести в ответ на это удар по британским военным объектам, министр обороны страны Грант Шэппс отказался отвечать на вопрос о том, можно ли Украине бить западным оружием по территории России. При этом советник главы Минстратегпрома Украины Юрий Сак заявил, что с разрешения Британии по территории России уже наносились удары их ракетами Storm Shadow.
«Уже был прецедент. Британия уже предварительно разрешила Украине бить их дальнобойными ракетами Storm Shadow и мы их успешно использовали», - заявил Сак.
Однако ни Великобритания, ни Россия, ни ВСУ ударов британскими ракетами по российской территории не подтверждали.
«НЕ БУДИТЕ РУССКОГО МЕДВЕДЯ»
Одной из первый стран, которая разрешила использовать свое оружие для нанесения ударов по территории России, была Польша. В конце мая об этом заявил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что на соответствующие разрешения Москва будет отвечать симметрично.
Военный эксперт Алексей Подберезкин в беседе с «Радиоточкой НСН» пояснил, что оборонно-промышленный комплекс (ОПК) Польши не ориентирован на производство собственного оружия, поэтому эта страна не обладает ресурсами для поставок.
«На самом деле у Польши мало своего оружия. Чем она гордится, так это тем, что там есть Patriot, но их по наземным целям использовать дорого и неэффективно. ОПК Польши было ориентировано на советские вооружения и их модернизацию. Так что переделанные советские танки она поставила на Украину в большом количестве. Сейчас они от этого отошли. А так она поставляет те вооружения, которые предоставляло ей НАТО, точнее США. Прежде всего об этом речь идет. Я не очень понимаю, какое польское оружие по дальности сможет достигать территории России. Видимо речь идет о РСЗО большой дальности, которое может бить на расстояние 70 км. Но сама Польша не производит ничего», - пояснил Подберезкин.
Генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой в свою очередь отметил, что Россия может разрешить применять оружие по польским объектам в ответ на заявления Варшавы по вооружению, поставляемому Украине.
«Россия может противопоставить Польше очень многое. В первую очередь, это политическое давление на Польшу. Второе – это физическое незапрещение применения наших видов оружия по польским объектам. Есть полный спектр тех наборов и инструментов, которые могут оказать влияние на решение Польши. Политические, экономические и военные. Что именно изберет наше правительство, время покажет», – сказал Липовой.
Кроме того, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев вновь заговорил о возможном применении тактического ядерного оружия (ТЯО). Он не исключил перехода конфликта с Западом «в последнюю стадию». По его словам, страны Запада могут сделать «фатальную ошибку» в расчетах на то, что Россия не станет применять ТЯО. Он напомнил, что в европейских странах очень высокая плотность населения, а для стран, расположенных дальше зоны покрытия ТЯО, «есть, наконец, стратегический потенциал».
Как только России будет грозить опасность, как государству, мы сможем применить то оружие, которое у России самое лучшее в мире, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
«Есть прекрасная русская поговорка, которая гласит - не будите русского медведя. Запад своими действиями вынуждает Россию пойти на крайние меры. За своих граждан и свои территории мы будем биться всеми доступными средствами. И подписанная Владимиром Путиным доктрина в 2000-х годах это подтверждает. Как только Российской Федерации будет грозить опасность, как государству, мы сможем применить то оружие, которое у России, поверьте, самое лучшее в мире», - заключил депутат.
Эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин успокоил: Россия обладает тактическим ядерным оружием, которое вполне может уничтожить человеческую цивилизацию, однако пока условий, при которых его применение было бы оправдано, нет.
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