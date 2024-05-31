«Туннель через Карпаты»: Названа единственная цель для ядерного удара по Украине
Россия применит тактическое ядерное оружие, если вторжение НАТО на российскую территорию будет расценено как угроза существованию страны, сказал НСН Николай Костикин.
Россия обладает тактическим ядерным оружием, которое вполне может уничтожить человеческую цивилизацию, однако пока условий, при которых его применение было бы оправдано, нет. Об этом НСН заявил эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин.
Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил в своем Telegram-канале странам Североатлантического альянса тактическим ядерным оружием. Он обвинил страны НАТО, одобрившие удары западным оружием по России, в участии в войне против Москвы и предупредил о «таком разрушительном ответе», после которого военному альянсу станет невозможно удержаться от вовлечения в конфликт. Костикин пояснил, какое именно тактическое ядерное оружие может применить Россия.
«Что считать тактическим ядерным оружием? Если речь идет о минимально возможной мощности в одну килотонну, это одно. А если принять во внимание, что ядерные взрывы в Хиросиме и Нагасаки также по современным меркам относятся к тактическому ядерному оружию, это совершенно другое. Катастрофы в Хиросиме и Нагасаки хорошо задокументированы, есть возможность оценить последствия этого удара для визуализации эффекта. Вот только этих “хиросим” потенциально могут быть десятки и сотни. На мой взгляд, безнравственно говорить о том, лучше это или хуже. Это безусловный финал Европы. А учитывая возросшую вероятность эскалации конфликта и применения стратегического оружия, наиболее вероятно — финал нашей цивилизации. По разным оценкам, эффект будет сопоставим с гипотетическим ударом метеорита, после которого исчезли динозавры, с поправкой на то, что несколько дней на поверхности Земли будет массовое радиоактивное заражение. А потом тысячелетия — немассовое. Это случится в том случае, если ограниченная ядерная война в Европе перерастет в глобальную», — сказал Костикин.
Собеседник НСН предположил, против каких целей на Украине и в Европе можно применить тактическое ядерное оружие.
«Ядерный взрыв — это удар по какой-то конкретной точке. Он вызовет массовые разрушения и радиоактивное заражение местности, то есть фактически выведет из строя какой-то конкретный укрепленный район, аэродром, логистический узел и так далее. Это можно сделать и обычным оружием, с поправкой на то, что этот район может быть потом занят нашими войсками без проведения крайне затратной и рискованной процедуры дезактивации местности. На мой взгляд, таких целей на Украине для нас сейчас нет. Исключением может быть туннель через Карпатские горы, по которому осуществляется железнодорожное сообщение с Европой. Возможно, еще какие-то мосты. Но можно рассматривать это как возмездие с различными вариантами эскалации. Рассмотрим сценарий ограниченной ядерной войны в Европе, в которой есть ядерное оружие, как американское, так и свое. В этом случае, скорее всего, мы получим ответ на свои действия. В Европе можно поразить все более или менее крупные логистические узлы, объекты топливно-энергетического комплекса, морские и речные порты, а также аэропорты», — заявил эксперт.
В заключение Костикин перечислил условия, при которых Россия первой может применить ядерное оружие.
«На мой взгляд, Россия сейчас может первой применить его в случае вступления армии НАТО на территории, присоединившиеся к России и временно оккупированные украинскими войсками. Еще один вариант — если угроза вторжения НАТО будет расценена как угроза существованию России. Это прописано в военной доктрине страны. Во всех остальных случаях военной необходимости в применении ядерного оружия я не вижу», — подытожил он.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил по итогам российско-белорусских переговоров, что Россия регулярно проводила учения ядерных сил, сейчас они проводятся с белорусскими союзниками.
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