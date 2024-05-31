«Туннель через Карпаты»: Названа единственная цель для ядерного удара по Украине

«Что считать тактическим ядерным оружием? Если речь идет о минимально возможной мощности в одну килотонну, это одно. А если принять во внимание, что ядерные взрывы в Хиросиме и Нагасаки также по современным меркам относятся к тактическому ядерному оружию, это совершенно другое. Катастрофы в Хиросиме и Нагасаки хорошо задокументированы, есть возможность оценить последствия этого удара для визуализации эффекта. Вот только этих “хиросим” потенциально могут быть десятки и сотни. На мой взгляд, безнравственно говорить о том, лучше это или хуже. Это безусловный финал Европы. А учитывая возросшую вероятность эскалации конфликта и применения стратегического оружия, наиболее вероятно — финал нашей цивилизации. По разным оценкам, эффект будет сопоставим с гипотетическим ударом метеорита, после которого исчезли динозавры, с поправкой на то, что несколько дней на поверхности Земли будет массовое радиоактивное заражение. А потом тысячелетия — немассовое. Это случится в том случае, если ограниченная ядерная война в Европе перерастет в глобальную», — сказал Костикин.

Собеседник НСН предположил, против каких целей на Украине и в Европе можно применить тактическое ядерное оружие.

«Ядерный взрыв — это удар по какой-то конкретной точке. Он вызовет массовые разрушения и радиоактивное заражение местности, то есть фактически выведет из строя какой-то конкретный укрепленный район, аэродром, логистический узел и так далее. Это можно сделать и обычным оружием, с поправкой на то, что этот район может быть потом занят нашими войсками без проведения крайне затратной и рискованной процедуры дезактивации местности. На мой взгляд, таких целей на Украине для нас сейчас нет. Исключением может быть туннель через Карпатские горы, по которому осуществляется железнодорожное сообщение с Европой. Возможно, еще какие-то мосты. Но можно рассматривать это как возмездие с различными вариантами эскалации. Рассмотрим сценарий ограниченной ядерной войны в Европе, в которой есть ядерное оружие, как американское, так и свое. В этом случае, скорее всего, мы получим ответ на свои действия. В Европе можно поразить все более или менее крупные логистические узлы, объекты топливно-энергетического комплекса, морские и речные порты, а также аэропорты», — заявил эксперт.

В заключение Костикин перечислил условия, при которых Россия первой может применить ядерное оружие.

«На мой взгляд, Россия сейчас может первой применить его в случае вступления армии НАТО на территории, присоединившиеся к России и временно оккупированные украинскими войсками. Еще один вариант — если угроза вторжения НАТО будет расценена как угроза существованию России. Это прописано в военной доктрине страны. Во всех остальных случаях военной необходимости в применении ядерного оружия я не вижу», — подытожил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил по итогам российско-белорусских переговоров, что Россия регулярно проводила учения ядерных сил, сейчас они проводятся с белорусскими союзниками.

