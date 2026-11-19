По его словам, Вашингтон официально не признавал независимость Тайбэя еще с 1970-х годов и рассматривал его как единый Китай. Плюс Белый дом не отменил военные контракты. Там же работают и специальные дипломатические представители.



Политолог назвал заявления Дональда Трампа о Тайване очередной игрой на публику и рычагом давления на КНР. США, по его мнению, никогда от него не откажутся, если только Пекин не решит вопрос силовым путем.



Ранее НСН рассказывала, при каком сценарии Китай решится на войну за Тайвань.

