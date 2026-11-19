Политолог: США не откажутся от поддержки Тайваня как рычага давления на КНР
США не откажутся от поддержки Тайваня, поскольку отношения с островом остаются важным инструментом давления на КНР. Об этом NEWS.ru заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.
По его словам, Вашингтон официально не признавал независимость Тайбэя еще с 1970-х годов и рассматривал его как единый Китай. Плюс Белый дом не отменил военные контракты. Там же работают и специальные дипломатические представители.
Политолог назвал заявления Дональда Трампа о Тайване очередной игрой на публику и рычагом давления на КНР. США, по его мнению, никогда от него не откажутся, если только Пекин не решит вопрос силовым путем.
Ранее НСН рассказывала, при каком сценарии Китай решится на войну за Тайвань.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Депутат Панеш предложил убрать комиссию 3% для туристов в Китае
- Депутат Бородай посоветовал русскоязычным уезжать из Латвии от «дерусификации»
- СМИ: Мерц потребовал участия Европы в переговорах по Украине
- ЕС ограничил доступ проживающим в России студентам к грантам
- «Я нашел в императоре человека»: Режиссер Абдель-Фаттах о своём фильме «Александр I»
- Посольство РФ обвинило сотрудников нидерландской компании в связях с ВСУ
- «Договариваться не будем!»: Власти РФ нашли решения на время ремонта Крымского моста
- Кандидат в президенты Франции пообещал конфисковать активы России
- «Нишевая история»: Почему азиатским разработчикам RuStore ничего не светит
- Трамп неожиданно позвонил Кушнеру в Берлин и оценил переговоры с Путиным