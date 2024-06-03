Германия разрешила Украине сбивать самолеты над РФ из Patriot, переданных Берлином
Украина может сбивать самолеты над Россией из переданных ФРГ систем Patriot, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление генерал-майора Бундесвера Кристиана Фрейдига.
По его словам, есть вероятность, что Patriot теперь будут применяться и в Харьковской области, и над Россией. Фрейдиг указал, что системы «отлично подходят для борьбы с российскими самолетами, которые могут сбрасывать ужасные планирующие бомбы». При этом ответственность за использование Patriot «лежит исключительно на украинских военных».
Ранее стало известно, что Нидерланды передадут Украине часть своей системы Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru