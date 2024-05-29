Генерал Липовой: Россия может разрешить применять оружие по Польше
Россия имеет полный набор инструментов давления на Польшу с тем, чтобы она поменяла решение об использовании оружия, переданного Украине, отметил в эфире НСН Сергей Липовой.
Россия может разрешить применять оружие по польским объектам в ответ на заявления Варшавы по вооружению, поставляемому Украине, заявил генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой в разговоре с НСН.
Ранее замглавы Минобороны Польши Цезарий Томчик заявил в эфире радиостанции Radio Ze, что власти не ограничивают применение Украиной поставляемого Варшавой оружия для ударов по объектам на территории РФ.
«Россия может противопоставить Польше очень многое. В первую очередь, это политическое давление на Польшу. Второе – это физическое незапрещение применения наших видов оружия по польским объектам. Есть полный спектр тех наборов и инструментов, которые могут оказать влияние на решение Польши. Политические, экономические и военные. Что именно изберет наше правительство, время покажет. У нас есть ряд тех интересов, в которых идет успешное сотрудничество с Польшей. Есть ряд экономических рычагов, есть ряд проектов, о которых не афишируется: идет за кадром покупка наших природных ресурсов, их транзит и поставка. Это все Польша не афиширует, но покупает и торгует нашими природными ресурсами», – сказал Липовой.
Он отметил, что Польша делает заявления по оружию по указанию США, поскольку те видят, что Киев не может изменить ситуацию на поле боя.
«Продолжается политическая игра в кошки-мышки. Когда одной рукой они, вроде как, запрещают, а другой – разрешают делать это... А потом говорят, что это не мы и мы не участвуем в войне против России, а просто даем оружие. Дело в том, что это не их волеизъявление, не Польши, не Германии, их заставляют это делать заокеанские хозяева, которые диктуют им свои условия. Всем этим странам-участницам НАТО ничего не остается, как выполнять условия Америки. Когда Украина даже при получении этого оружия ничего не может сделать и изменить ситуацию в зоне СВО, им начинают говорить о том, что можете применять наше оружие уже и по территории России», – добавил собеседник НСН.
Накануне глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель по сообщил, что пока лишь одна-две страны готовы снять ограничения на применение Украиной поставляемого ими оружия для ударов по территории России. Тогда же генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что государства альянса сами по отдельности решают, снимать ли ограничения на использование Украиной оружия для ударов по российской территории.
В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что Москве придется вновь принимать решение о так называемой санитарной зоне, если Запад разрешит Украине наносить удары вглубь российской территории своим оружием, передает «Радиоточка НСН».
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