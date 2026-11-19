По словам депутата, карты «Мир» в КНР не работают, а при оплате через местные приложения за операции свыше 200 юаней взимается сбор 3%. При покупке одежды, сувениров или техники такая надбавка становится ощутимой. Парламентарий добавил, что туризм между странами растет, а дополнительные сборы за каждую крупную покупку воспринимаются как несправедливый налог.



Панеш уточнил, что для иностранцев уже существует решение, позволяющее платить без комиссии. Это доказывает техническую возможность отказаться от сборов, но воспользоваться таким способом могут не все россияне. Одни о нем не знают, другие сталкиваются с ограничениями при выпуске нужных карт.



Политик предложил рекомендовать ЦБ и МИД проработать с Пекином вопрос о взаимном отказе от комиссий для туристов из РФ. Вторым шагом он считает расширение списка банков, выпускающих карты UnionPay. Сейчас такую возможность дают лишь несколько организаций, а распространению мешают санкционные риски.



Третья инициатива — обязать банки и туркомпании заранее информировать клиентов о способах оплаты в КНР без комиссий. Депутат уверен, что россияне не должны сталкиваться за рубежом с менее выгодными условиями из-за ограничений доступа к платежной инфраструктуре.



Ранее НСН рассказывала, что в РФ стали чаще выбирать Китай и Египет для отдыха.

