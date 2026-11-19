Новое правительство Латвии во главе с премьер-министром Андрисом Кулбергсом включило в программу своей работы принятие «декларации о дерусификации» на период полномочий Сейма 15-го созыва. По данным издания Delfi, документ нацелен на создание правовой базы для ограничения использования русского языка в публичном пространстве республики и укрепление статуса латышского как единственного государственного. Бородай отметил, что Россия вряд ли сможет помочь русскоязычным жителям Прибалтики.

«Я не вижу сейчас практических способов защитить русскоязычных жителей Латвии. Наверно, единственный способ — прийти и что-то сделать с этими бандитами. Но сейчас, будем говорить откровенно, таких возможностей нет: у нас и так полно своих забот и хлопот — причем более серьезных. Мы просто вынуждены смириться с тем, что они теперь будут как-то пытаться издеваться над теми русскоязычными людьми, которые там остались. Все, что мы на самом деле можем сделать, — это посоветовать всем русскоязычным на этой территории покидать эти так называемые прибалтийские страны, которые и так вымирают. Дипломатическое давление здесь бесполезно, бессмысленно и неэффективно», — сказал собеседник НСН.

Ранее сенатор Владимир Джабаров сказал, что попытка нового правительства Латвии закрепить дерусификацию и оставить латышский единственным государственным языком обречена на провал.

