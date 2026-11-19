Депутат Бородай посоветовал русскоязычным уезжать из Латвии от «дерусификации»
Александр Бородай сказал НСН, что в Латвии теперь будут как-то пытаться издеваться над теми русскоязычными людьми, которые там остались.
Россия сейчас никак не может защитить русскоязычных жителей Латвии, единственный совет, который им можно дать, — покинуть Прибалтику, сказал в эфире НСН член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай.
Новое правительство Латвии во главе с премьер-министром Андрисом Кулбергсом включило в программу своей работы принятие «декларации о дерусификации» на период полномочий Сейма 15-го созыва. По данным издания Delfi, документ нацелен на создание правовой базы для ограничения использования русского языка в публичном пространстве республики и укрепление статуса латышского как единственного государственного. Бородай отметил, что Россия вряд ли сможет помочь русскоязычным жителям Прибалтики.
«Я не вижу сейчас практических способов защитить русскоязычных жителей Латвии. Наверно, единственный способ — прийти и что-то сделать с этими бандитами. Но сейчас, будем говорить откровенно, таких возможностей нет: у нас и так полно своих забот и хлопот — причем более серьезных. Мы просто вынуждены смириться с тем, что они теперь будут как-то пытаться издеваться над теми русскоязычными людьми, которые там остались. Все, что мы на самом деле можем сделать, — это посоветовать всем русскоязычным на этой территории покидать эти так называемые прибалтийские страны, которые и так вымирают. Дипломатическое давление здесь бесполезно, бессмысленно и неэффективно», — сказал собеседник НСН.
Ранее сенатор Владимир Джабаров сказал, что попытка нового правительства Латвии закрепить дерусификацию и оставить латышский единственным государственным языком обречена на провал.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Политолог: США не откажутся от поддержки Тайваня как рычага давления на КНР
- Депутат Панеш предложил убрать комиссию 3% для туристов в Китае
- Депутат Бородай посоветовал русскоязычным уезжать из Латвии от «дерусификации»
- СМИ: Мерц потребовал участия Европы в переговорах по Украине
- ЕС ограничил доступ проживающим в России студентам к грантам
- «Я нашел в императоре человека»: Режиссер Абдель-Фаттах о своём фильме «Александр I»
- Посольство РФ обвинило сотрудников нидерландской компании в связях с ВСУ
- «Договариваться не будем!»: Власти РФ нашли решения на время ремонта Крымского моста
- Кандидат в президенты Франции пообещал конфисковать активы России
- «Нишевая история»: Почему азиатским разработчикам RuStore ничего не светит