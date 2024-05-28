«Спутали карты»: ВСУ ударили по Луганску, ВС РФ заняли Ивановку и Нетайлово
ВСУ ударили по Луганску кассетными боеприпасами, предварительно есть пострадавшие. Между тем российская армия продвигается в Харьковской и Донецкой областях, а военкоры указывают на важность взятия Ивановки и Нетайлово.
Работа систем противовоздушной обороны была слышна в Луганске после первой ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило РИА Новости.
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник со ссылкой на местных жителей сообщил в Telegram-канале «о двух громких прилетах в том же районе города». По его словам, удар мог быть нанесен по месту работы спасателей, которые ликвидируют последствия предыдущей атаки ВСУ.
УДАР ПО ЛУГАНСКУ
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник 27 мая сообщил, что вечером украинские военные нанесли ракетный удар кассетными боеприпасами по Луганску, в результате атаки возник пожар. Он уточнил, что данных о пострадавших и разрушениях пока нет.
Пасечник отмечал, что на место обстрела выехали правоохранители, медики и сотрудники МЧС. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщал, что, по предварительным данным, в результате удара есть пострадавшие.
Об ударе по Луганску также сообщил военкор Юрий Котенок. По его данным, атака могла вестись с помощью западных ракет ATACMS или из реактивной системы залпового огня HIMARS. Он отметил, что в результате удара есть пострадавшие.
Информацию об ударах HIMARS и пожаре подтвердил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». При этом сообщается, что часть ракет была сбита. Минобороны России не комментировало информацию.
ПРОДВИЖЕНИЕ ВС РФ
Между тем российская армия продолжает продвигаться на Харьковском и Донецком фронтах. Юрий Котенок утром 28 мая сообщил, что при взятии Ивановки (Харьковская область) под контроль была видна слаженная и четкая штурмовая работа. При этом он отметил, что на этом направлении ВС РФ не хватает fpv-дронов.
«Для понимания в каких условиях русские идут вперед. Соотношение fpv-дронов на этом и других участках фронта 1 к 20-ти. К 20-ти! Чтобы вы понимали, 1 – это наш… Противник не под санкциями, им тащат со всего мира», – заявил военкор в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что в ряде случаев в Харьковской области российским военным активно помогает местное население по точкам захода и маршрутам обхода минных полей. По данным Котенка, в Волчанске ВС РФ перешли к обороне в основном вдоль реки Волчья, ВСУ активно подтянули резервы.
«Наши группы переходили реку, успеха не имели, отошли. Примерно 1/3 города контролируем уверенно. В Липцы не зашли, только зацепились. Сопку противник укрепил хорошо», – указал он.
На Донецком направлении российская армия также продвигается вперед. Котенок сообщил, что со взятием сел из первой и второй линий обороны ВСУ под Авдеевкой наметился выход на оперативный простор, в поля, где заканчиваются агломерации.
При этом он рассказал, что украинская сторона сбросила воду на среднем течении Днепра для того, чтобы изменить географию, за счет чего «решить ряд проблем».
«В том числе затопить наши опорники на низком левом берегу Днепра. Где-то они острова подтопили, улучшили рельеф для себя. Сбрасывать воду могут и из-за боязни прорыва плотины, чтобы понизить уровень Днепровского водохранилища, подняв уровень в нижнем течении, затруднив форсирование», – сказал он.
ИВАНОВКА, НЕТАЙЛОВО И БОИ ЗА ЧАСОВ ЯР
О взятии под контроль Ивановки в Харьковской области и Нетайлово в ДНР сообщило накануне Минобороны РФ. Ивановка находится на Купянском направлении, откуда ВСУ пришлось перебросить часть резервов под Часов Яр. Взятие Нетайлово открывает дорогу к Карловке – важному логистическому перекрестку, который расположен на дороге у Карловского водохранилища.
Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале отмечал, что взятие Ивановки под контроль улучшит тактическое положение российских военных, наступающих на Купянск. А взятие Нетайлово, по его словам, «спутает ВСУ карты».
«После бегства из Авдеевки украинцы планировали выстроить новую линию обороны по берегу этого водоема, однако наш рывок на Очеретино спутал им все карты. Теперь линия фронта на Авдеевском участке проходит по линии Нетайлово – Уманское, в 20 километрах к северо-западу от Донецка. Чтобы обезопасить фланги, нужно брать Новопокровское и Новоселовку Первую», – сказал он.
Тем временем российские войска ведут наступление и на Часов Яр (ДНР). Замкомандира отряда «Байкал» бригады имени святого Георгия с позывным Дон Рос сообщил 28 мая, что положение Часова Яра осложняет продвижение ВС РФ, поэтому бои за город, скорее всего, будут ожесточенными.
«Я прошел "бахмутскую мясорубку" (битву за Артемовск – ред. НСН). Скажу прямо: в Часов Яре нас будут встречать горячо. Город на возвышенности – это усложняет продвижение. Хоть и размером он меньше Артемовска, однако от этого не проще», – сказал он в разговоре с РИА Новости.
Ранее, 17 мая, Минобороны России сообщило, что военные группировки «Север» за неделю взяли 12 населенных пунктов в Харьковской области. Тогда в ведомстве уточнили, что российские войска продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
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