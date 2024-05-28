«Спутали карты»: ВСУ ударили по Луганску, ВС РФ заняли Ивановку и Нетайлово

Пасечник отмечал, что на место обстрела выехали правоохранители, медики и сотрудники МЧС. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщал, что, по предварительным данным, в результате удара есть пострадавшие.

Об ударе по Луганску также сообщил военкор Юрий Котенок. По его данным, атака могла вестись с помощью западных ракет ATACMS или из реактивной системы залпового огня HIMARS. Он отметил, что в результате удара есть пострадавшие.

Информацию об ударах HIMARS и пожаре подтвердил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». При этом сообщается, что часть ракет была сбита. Минобороны России не комментировало информацию.

ПРОДВИЖЕНИЕ ВС РФ

Между тем российская армия продолжает продвигаться на Харьковском и Донецком фронтах. Юрий Котенок утром 28 мая сообщил, что при взятии Ивановки (Харьковская область) под контроль была видна слаженная и четкая штурмовая работа. При этом он отметил, что на этом направлении ВС РФ не хватает fpv-дронов.

«Для понимания в каких условиях русские идут вперед. Соотношение fpv-дронов на этом и других участках фронта 1 к 20-ти. К 20-ти! Чтобы вы понимали, 1 – это наш… Противник не под санкциями, им тащат со всего мира», – заявил военкор в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что в ряде случаев в Харьковской области российским военным активно помогает местное население по точкам захода и маршрутам обхода минных полей. По данным Котенка, в Волчанске ВС РФ перешли к обороне в основном вдоль реки Волчья, ВСУ активно подтянули резервы.

«Наши группы переходили реку, успеха не имели, отошли. Примерно 1/3 города контролируем уверенно. В Липцы не зашли, только зацепились. Сопку противник укрепил хорошо», – указал он.