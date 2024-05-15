«Ситуация на грани»: ВСУ отходят в районах Волчанска, Киеву не хватает резервов

«К сожалению, в резерве у нас больше никого не осталось», – сказал глава ГУР.

При этом, по оценкам Буданова, в течение следующих нескольких дней украинская армия сможет укрепить свои позиции. Он отметил, что на данный момент задача ВСУ состоит в том, чтобы стабилизировать линию соприкосновения, а затем начать оттеснять Вооруженные силы РФ обратно через границу.

Глава ГУР подчеркнул, что приток резервов ВСУ сумел «частично нарушить их планы».

ОТХОД ВСУ ИЗ ВОЛЧАНСКА И ЛУКЬЯНЦЕВ

Генштаб ВСУ 14 мая сообщил, что украинские войска были вынуждены переместиться на «более выгодные позиции» в районе Волчанска в Харьковской области. Отмечается, что ВСУ также были вынуждены «сменить позиции» в районе села Лукьянцы.

«На отдельных участках, в районах Лукьянцев и Волчанска, вследствие огневого воздействия и штурмовых действий противника, для сохранения жизни наших военнослужащих и избежания потерь, подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные позиции», – говорится в Telegram-канале ведомства.

При этом Генштаб утверждает, что украинские военные не дают Вооруженным силам РФ закрепиться. Указывается, что ВСУ продолжают проводить контратаки, из-за чего российская армия «под постоянным огневым контролем».

Российский военкор Юрий Котенок вечером 14 мая сообщил, что бои идут уже в центральных районах Волчанска. В своем Telegram-канале он отметил, что штурмовые подразделения ВС РФ закрепились в ряде административных зданий, а ВСУ «выбиваются» с ключевых участков обороны.