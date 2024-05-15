«Ситуация на грани»: ВСУ отходят в районах Волчанска, Киеву не хватает резервов
Генштаб ВСУ сообщил, что войска были вынуждены переместиться на «более выгодные позиции» в районах Волчанска и Лукьянцев. Минобороны РФ и военкоры сообщают о дальнейшем продвижении под Харьковом.
Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области становится критической, заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
«Ситуация на грани. С каждым часом она приближается к критической», – сказал он в интервью The New York Times.
Буданов отметил, что Киеву будет сложно перенаправить части ВСУ к Харьковской области, так как они сконцентрированы в других районах. По его словам, в этом плане Киев «использовал все, что было».
«К сожалению, в резерве у нас больше никого не осталось», – сказал глава ГУР.
При этом, по оценкам Буданова, в течение следующих нескольких дней украинская армия сможет укрепить свои позиции. Он отметил, что на данный момент задача ВСУ состоит в том, чтобы стабилизировать линию соприкосновения, а затем начать оттеснять Вооруженные силы РФ обратно через границу.
Глава ГУР подчеркнул, что приток резервов ВСУ сумел «частично нарушить их планы».
ОТХОД ВСУ ИЗ ВОЛЧАНСКА И ЛУКЬЯНЦЕВ
Генштаб ВСУ 14 мая сообщил, что украинские войска были вынуждены переместиться на «более выгодные позиции» в районе Волчанска в Харьковской области. Отмечается, что ВСУ также были вынуждены «сменить позиции» в районе села Лукьянцы.
«На отдельных участках, в районах Лукьянцев и Волчанска, вследствие огневого воздействия и штурмовых действий противника, для сохранения жизни наших военнослужащих и избежания потерь, подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные позиции», – говорится в Telegram-канале ведомства.
При этом Генштаб утверждает, что украинские военные не дают Вооруженным силам РФ закрепиться. Указывается, что ВСУ продолжают проводить контратаки, из-за чего российская армия «под постоянным огневым контролем».
Российский военкор Юрий Котенок вечером 14 мая сообщил, что бои идут уже в центральных районах Волчанска. В своем Telegram-канале он отметил, что штурмовые подразделения ВС РФ закрепились в ряде административных зданий, а ВСУ «выбиваются» с ключевых участков обороны.
На фоне успешного продвижения армии России на Харьковском направлении депутат Госдумы, казачий генерал Виктор Водолацкий в разговоре с НСН напомнил, что чем быстрее Вооруженные силы РФ возьмут под контроль регион, тем быстрее прекратятся обстрелы Белгорода.
«Любой населенный пункт Харьковской области для нас важен. Чем быстрее мы ее освободим, тем быстрее прекратятся обстрелы наших городов и мирных жителей Белгородской области. Наше подразделение, мои товарищи находятся там и идут вперед. Мирные жители, которые там находятся под жестким прессингом ВСУ, каждый день подвергаются насилию. Они не уезжают, ждут, когда придет армия России и освободит их, когда наступит праздник для них, и Харьковская область станет свободной», – сказал он.
Ранее телеканал CNN Portugal сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский отменил поездку в Португалию и Испанию «из-за серьезной внутренней ситуации на Украине». Отмечается, что Киев столкнулся со сложной обстановкой на нескольких участках линии фронта, в частности в Харьковской области, что делает нецелесообразным выезд украинской делегации за границу, передает «Радиоточка НСН».
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