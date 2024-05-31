В Госдуме анонсировали симметричный ответ на разрешение ВСУ атаковать Россию

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что на разрешение Украине наносить удары по России, которое озвучили в Соединенных Штатах, Москва будет отвечать симметрично. Об этом сообщило РИА Новости.

Дания разрешила Украине использовать F-16 для ударов по России

Картаполов отметил, что такие решения США никак не скажутся на ходе спецоперации. Но если на Западе повышают градус эскалации, то Россия ответит на это соответствующе, сказал он.

Такой комментарий депутат дал на фоне заявления президента США Джо Байдена, который разрешил ВСУ использовать американское оружие для ударов по территории РФ.

Ранее Польша разрешила Украине применять поставляемое ею оружие для ударов по объектам в России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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