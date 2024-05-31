В Госдуме анонсировали симметричный ответ на разрешение ВСУ атаковать Россию

Картаполов отметил, что такие решения США никак не скажутся на ходе спецоперации. Но если на Западе повышают градус эскалации, то Россия ответит на это соответствующе, сказал он.

Такой комментарий депутат дал на фоне заявления президента США Джо Байдена, который разрешил ВСУ использовать американское оружие для ударов по территории РФ.

Ранее Польша разрешила Украине применять поставляемое ею оружие для ударов по объектам в России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

