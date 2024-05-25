Генштаб ВСУ заявил о потере позиции на покровском направлении
Генеральный штаб ВСУ сообщил о потере позиции на покровском направлении к востоку от села Евгеньевка. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.
В ГШ указали, что российские силы «имеют частичный успех» восточнее населенного пункта.
«ВСУ принимают активные меры по восстановлению утраченного положения», — говорится в сообщении.
Ранее украинский генштаб назвал покровское направление самым напряженным на всей линии фронта. Также ведомство сообщало о тяжелых боях в направлении Новоалександровки, Калинового, Прогресса, Евгеньевки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru