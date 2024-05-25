Генштаб ВСУ заявил о потере позиции на покровском направлении

Генеральный штаб ВСУ сообщил о потере позиции на покровском направлении к востоку от села Евгеньевка. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

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В ГШ указали, что российские силы «имеют частичный успех» восточнее населенного пункта.

«ВСУ принимают активные меры по восстановлению утраченного положения», — говорится в сообщении.

Ранее украинский генштаб назвал покровское направление самым напряженным на всей линии фронта. Также ведомство сообщало о тяжелых боях в направлении Новоалександровки, Калинового, Прогресса, Евгеньевки.

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ФОТО: РИА Новости
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